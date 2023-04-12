Красим яйца едой: как весело подготовиться к Пасхе-2023

Красим яйца подручными натуральными ингредиентами

Именно сейчас подготовка к Пасхе вступает в свою активную фазу. Мы активно перебираем рецепты пасок и глазури к ним. Кстати, поделились старинным рецептом паски — вероятно, в 18 веке киевляне разговлялись пасками именно по этому рецепту.

В магазинах есть множество видов красителей для яиц. Хотя по сути это можно сделать и подручными средствами и даже продуктами. Как окрасить яйца в яркие зеленый и красный цвета рассказали на портале Food.Oboz.

Петрушка и шпинат

Один из лучших способов сделать натуральные зеленые пасхальные яйца. Все, что нужно сделать – добавить измельченную зелень в воду, где варятся яйца. Это придаст скорлупе нежный зеленоватый оттенок. Для более яркого цвета можно после приготовления оставить яйца в воде с зеленью.

Свекольный сок

Натираем свеклу на терке, сцеживаем сок. Яйца отвариваем и выкладываем в посуду с соком свеклы. Там они должны полежать 30-50 минут. Если хотите получить более темный бордовый оттенок, оставьте их на ночь.

Кстати, эти же способы можно сочетать с другими. Например, опустить в свекольный сок яйца, испещренные воском с помощью ватной палочки. И так получить интересные и стильные писанки в горошек.