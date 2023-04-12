Пол часа — и готово: вкуснятина на ужин из одного кабачка и горсти фарша
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Просто выложить все и закинуть в духовку
Ужин – это особый прием пищи, когда все домашние собираются за одним столом. Но иногда нет сил придумывать новые оригинальные рецепты, а на запеченное мясо или котлеты с секретом не остается времени.
В таких случаях на помощь приходит овощная запеканка с фаршем. Рецептом поделились на портале Ukr.Media.
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт
- Фарш — 300 г
- Помидоры среднего размера – 3-4 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Сметана — 100 г
- Сыр — 100 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Соль, перец черный молотый по вкусу
- Масло растительное
Способ при приготовлении:
- Любой мясной фарш немного обжариваем в масле на медленном огне. Солим, перчим по вкусу. Измельчаем лук. Добавляем его в фарш и обжариваем.
- Добавляем томатную пасту. Перемешиваем и тушим до готовности фарша. Можно долить немного воды. Готовый мясной соус остужаем.
- Кабачок очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Если овощ дает много сока, можно отжать массу. Половину кабачка выкладываем на дно смазанной формы. Присаливаем.
- Следующим слоем выкладываем готовый обжаренный мясной фарш. Равномерно распределяем по всей поверхности. Накрываем остальным натертым кабачком, подсаливаем.
- Помидоры нарезаем кружочками и выкладываем поверх кабачка. Яйца взбиваем со сметаной. Этой смесью заливаем запеканку. Засыпаем тертым сыром.
- Форму отправляем в духовку для запекания при температуре 200 градусов на 25-30 минут.
Запеканка из кабачка с фаршем получается очень нежной и полезной. А чтобы превратить ужин в витаминную бомбу, приготовьте еще нежный салат из моркови без чеснока.