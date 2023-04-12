Пол часа — и готово: вкуснятина на ужин из одного кабачка и горсти фарша

Просто выложить все и закинуть в духовку

Ужин – это особый прием пищи, когда все домашние собираются за одним столом. Но иногда нет сил придумывать новые оригинальные рецепты, а на запеченное мясо или котлеты с секретом не остается времени.

В таких случаях на помощь приходит овощная запеканка с фаршем. Рецептом поделились на портале Ukr.Media.

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт

Фарш — 300 г

Помидоры среднего размера – 3-4 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Сметана — 100 г

Сыр — 100 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Соль, перец черный молотый по вкусу

Масло растительное

Способ при приготовлении:

Любой мясной фарш немного обжариваем в масле на медленном огне. Солим, перчим по вкусу. Измельчаем лук. Добавляем его в фарш и обжариваем. Добавляем томатную пасту. Перемешиваем и тушим до готовности фарша. Можно долить немного воды. Готовый мясной соус остужаем. Кабачок очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Если овощ дает много сока, можно отжать массу. Половину кабачка выкладываем на дно смазанной формы. Присаливаем. Следующим слоем выкладываем готовый обжаренный мясной фарш. Равномерно распределяем по всей поверхности. Накрываем остальным натертым кабачком, подсаливаем. Помидоры нарезаем кружочками и выкладываем поверх кабачка. Яйца взбиваем со сметаной. Этой смесью заливаем запеканку. Засыпаем тертым сыром. Форму отправляем в духовку для запекания при температуре 200 градусов на 25-30 минут.

Запеканка из кабачка с фаршем получается очень нежной и полезной. А чтобы превратить ужин в витаминную бомбу, приготовьте еще нежный салат из моркови без чеснока.