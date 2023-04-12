Ленивый обед: пирожки на скорую руку за копейки и без труда
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С этим справится даже ребенок
"Ленивые" быстрые рецепты всегда выручают, особенно если нет сил на сложные блюда, такие как рулет "павлиний глаз". Рассказываем, как пожарить пирожки с картофелем, не испачкав рук.
Начинку можно использовать любую. "Школа жизни" приводит рецепт с картофельным пюре. Для него подойдет даже блюдо, которое осталось со вчерашнего ужина.
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- 2-3 яйца
- 150 мл. молока
- 1 ч. л. сахара
- Соль – 0,5 ч. л. (по вкусу)
- Разрыхлитель – 0.5 ч. л.
Способ приготовления:
- Берем в качестве начинки готовое пюре, сваренное вашим любимым способом. Так заняться нужно только тестом.
- В миску выбиваем 3 яйца, соль и сахар, перемешиваем все и добавляем молоко. Всыпаем сразу всю просеянную муку и замешиваем тесто. По консистенции оно должно получиться как густая сметана.
- Добавляем еще разрыхлитель, перемешиваем и даем настояться от 15 до 30 минут при комнатной температуре.
- В сковороде разогреваем совсем немного растительного масла. Выкладываем примерно одну столовую ложку теста, а на него сверху – картофельное пюре или другую начинку. На начинку сверху тоже выкладываем тесто.
- Обжариваем пирожки с двух сторон до румяного цвета.
Такие пирожки-оладьи имеют тонкий пласт теста, поэтому быстро готовятся. Приготовьте к ним соус из консервированной фасоли – и домашние будут в восторге.