Ленивый обед: пирожки на скорую руку за копейки и без труда

С этим справится даже ребенок

"Ленивые" быстрые рецепты всегда выручают, особенно если нет сил на сложные блюда, такие как рулет "павлиний глаз". Рассказываем, как пожарить пирожки с картофелем, не испачкав рук.

Начинку можно использовать любую. "Школа жизни" приводит рецепт с картофельным пюре. Для него подойдет даже блюдо, которое осталось со вчерашнего ужина.

Ингредиенты:

Мука – 200 г

2-3 яйца

150 мл. молока

1 ч. л. сахара

Соль – 0,5 ч. л. (по вкусу)

Разрыхлитель – 0.5 ч. л.

Способ приготовления:

Берем в качестве начинки готовое пюре, сваренное вашим любимым способом. Так заняться нужно только тестом. В миску выбиваем 3 яйца, соль и сахар, перемешиваем все и добавляем молоко. Всыпаем сразу всю просеянную муку и замешиваем тесто. По консистенции оно должно получиться как густая сметана. Добавляем еще разрыхлитель, перемешиваем и даем настояться от 15 до 30 минут при комнатной температуре. В сковороде разогреваем совсем немного растительного масла. Выкладываем примерно одну столовую ложку теста, а на него сверху – картофельное пюре или другую начинку. На начинку сверху тоже выкладываем тесто. Обжариваем пирожки с двух сторон до румяного цвета.

Такие пирожки-оладьи имеют тонкий пласт теста, поэтому быстро готовятся. Приготовьте к ним соус из консервированной фасоли – и домашние будут в восторге.