К шашлыку вместо майонеза: как приготовить сырный соус

Потрясающий соус сделает ваше блюдо королем стола

Не за горами "шашлычный" сезон. Хочется, чтобы наше любимое блюдо было идеальным. Мы уже выбирали правильное мясо для самого вкусного шашлыка, теперь пришла пора соусов.

Соусы для шашлыка не менее важны, чем мясо или маринад. Их невероятное множество — соус может быть кисло-сладкий, острый, пикантный, и каждый сделает ваше блюдо особенным. Сегодня попробуем приготовить классический сырный соус по рецепту Smak — он не только отлично дополнит вкус любимого шашлыка, но придаст пикантности рыбным и овощным блюдам.

Как приготовить сырный соус по классическому рецепту

Ингредиенты

сыр Чеддер тертый – 200 г;

масло сливочное – 2 ст. л.;

мука пшеничная – 2 ст. л.;

горчичный порошок – 1/2 ч. л.;

молоко – 100 мл;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло, добавьте муку и горчичный порошок. Постепенно прогревая на среднем огне и непрерывно размешивая, влейте молоко. Прогревайте соус на очень медленном огне, пока он немного не загустеет. Добавьте тертый сыр и, перемешивая, дождитесь, пока он полностью расплавится. Приправьте сырный соус солью и перцем. При подаче украсьте мелко нарубленной зеленью.

А сливочный соус способен заменить магазинный майонез. Его нежный вкус станет полезным дополнением ко многим блюдам.