Перед этими пирожками с картошкой устоять невозможно: "бабушкин" рецепт
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Немного времени — и можно и любимое блюдо по бабушкиному рецепту готово
Помните, как приходили к бабушке в гости? Стоит только вспомнить ее потрясающий борщ или такие любимые пирожки — слюнки текут.
Именно такие пирожки с картофелем по рецепту Vkusnoo.com.ua мы с вами и будем готовить. Это займет много времени, но такие пирожки будут уместными как на завтрак, обед или ужин, так и для угощения гостей или перекуса.
Как приготовить пирожки с картофелем
Ингредиенты:
- растительное масло – 50 мл;
- мука пшеничная – 500 г;
- поваренная соль – щепотка;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 10 г;
- кефир – 500 мл;
- сода – 10 г;
- картофель – 800-900 г.
Способ приготовления:
- Смешайте в глубокой емкости все ингредиенты без муки. Соду погасите 9%-ным уксусом и добавьте в последнюю очередь. Тщательно перемешайте.
- Получившуюся смесь влейте в миску с просеянной мукой, перемешайте. Добавляйте муку по необходимости — тесто для пирожков должно быть упругим.
- Сделайте пюре из отварного картофеля. Чтобы получилось еще вкуснее, добавьте немного картофельного отвара. По желанию можно добавить луковую зажарку, молоко, грибы, субпродукты или фарш. Тщательно перемешайте.
- Слепите пирожки и раскатайте их скалкой. Должен получиться тонкая лепешка с начинкой внутри.
- Обжарьте каждый пирожок на сковороде несколько минут.
Пирожки станут отличным гарниром к тушеному мясу или запеченной рыбе.