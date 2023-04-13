Перед этими пирожками с картошкой устоять невозможно: "бабушкин" рецепт

Немного времени — и можно и любимое блюдо по бабушкиному рецепту готово

Помните, как приходили к бабушке в гости? Стоит только вспомнить ее потрясающий борщ или такие любимые пирожки — слюнки текут.

Именно такие пирожки с картофелем по рецепту Vkusnoo.com.ua мы с вами и будем готовить. Это займет много времени, но такие пирожки будут уместными как на завтрак, обед или ужин, так и для угощения гостей или перекуса.

Как приготовить пирожки с картофелем

Ингредиенты:

растительное масло – 50 мл;

мука пшеничная – 500 г;

поваренная соль – щепотка;

яйца – 2 шт.;

сахар – 10 г;

кефир – 500 мл;

сода – 10 г;

картофель – 800-900 г.

Способ приготовления:

Смешайте в глубокой емкости все ингредиенты без муки. Соду погасите 9%-ным уксусом и добавьте в последнюю очередь. Тщательно перемешайте. Получившуюся смесь влейте в миску с просеянной мукой, перемешайте. Добавляйте муку по необходимости — тесто для пирожков должно быть упругим. Сделайте пюре из отварного картофеля. Чтобы получилось еще вкуснее, добавьте немного картофельного отвара. По желанию можно добавить луковую зажарку, молоко, грибы, субпродукты или фарш. Тщательно перемешайте. Слепите пирожки и раскатайте их скалкой. Должен получиться тонкая лепешка с начинкой внутри. Обжарьте каждый пирожок на сковороде несколько минут.

Пирожки станут отличным гарниром к тушеному мясу или запеченной рыбе.