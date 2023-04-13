Деруны - огонь: секретный рецепт любимого блюда
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Всего два ингредиента — и пикантность обепечена!
Деруны – популярное блюдо, приготовленное из тертого картофеля, обжаренного в растительном масле. Каждый готовит это блюдо по-разному: кто-то не добавляет в картофель никаких ингредиентов, а кто-то любит готовить деруны с начинкой.
Если вы хотите разнообразить вкус блюда, можно начинить картофель грибами и сыром по рецепту Yabpoela — именно эти ингредиенты дополняют блюдо и придают ему своеобразную изюминку. Совсем немного времени для приготовления — и у стола будет отличный быстрый обед из простых продуктов, останется только подать к ним сметану.
Как приготовить деруны с грибами и сыром
Ингредиенты на 3 порции:
- картофель – 500 г;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- лук репчатый 1 шт.;
- шампиньоны (шампиньоны) – 150 г;
- сыр твердый – 50 г;
- лук зеленый – 0.5 пучка;
- масло растительное – для жарки;
- соль, перец черный – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Репчатый лук нарезаем мелко и обжариваем на растительном масле.
- К луку добавляем размельченные грибы, обжариваем помешивая до готовности грибов. Посолите и поперчите по вкусу.
- Картошку натираем на большой терке, вбиваем в нее яйцо.
- Добавляем соль, перец и мелко нарезанный зеленый лук. Перемешиваем.
- Хорошо разогреваем сковороду, вливаем растительное масло. Выкладываем примерно по одной столовой ложке картофельного теста.
- Сверху кладем обжаренные шампиньоны.
- К грибам добавляем натертый сыр.
- Закрываем начинку сверху картофельной массой.
- Обжариваем с каждой стороны по 3-4 минуты. Деруны с творогом и грибами готовы. Приятного аппетита!
А чтобы картошка на деруны не темнела, необходимо добавить в нее секретные ингредиенты. Они точно найдутся у вас на кухне и спасут ситуацию.