Деруны - огонь: секретный рецепт любимого блюда

Всего два ингредиента — и пикантность обепечена!

Деруны – популярное блюдо, приготовленное из тертого картофеля, обжаренного в растительном масле. Каждый готовит это блюдо по-разному: кто-то не добавляет в картофель никаких ингредиентов, а кто-то любит готовить деруны с начинкой.

Если вы хотите разнообразить вкус блюда, можно начинить картофель грибами и сыром по рецепту Yabpoela — именно эти ингредиенты дополняют блюдо и придают ему своеобразную изюминку. Совсем немного времени для приготовления — и у стола будет отличный быстрый обед из простых продуктов, останется только подать к ним сметану.

Как приготовить деруны с грибами и сыром

Ингредиенты на 3 порции:

картофель – 500 г;

яйцо куриное – 1 шт.;

лук репчатый 1 шт.;

шампиньоны (шампиньоны) – 150 г;

сыр твердый – 50 г;

лук зеленый – 0.5 пучка;

масло растительное – для жарки;

соль, перец черный – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Репчатый лук нарезаем мелко и обжариваем на растительном масле. К луку добавляем размельченные грибы, обжариваем помешивая до готовности грибов. Посолите и поперчите по вкусу. Картошку натираем на большой терке, вбиваем в нее яйцо. Добавляем соль, перец и мелко нарезанный зеленый лук. Перемешиваем. Хорошо разогреваем сковороду, вливаем растительное масло. Выкладываем примерно по одной столовой ложке картофельного теста. Сверху кладем обжаренные шампиньоны. К грибам добавляем натертый сыр. Закрываем начинку сверху картофельной массой. Обжариваем с каждой стороны по 3-4 минуты. Деруны с творогом и грибами готовы. Приятного аппетита!

А чтобы картошка на деруны не темнела, необходимо добавить в нее секретные ингредиенты. Они точно найдутся у вас на кухне и спасут ситуацию.