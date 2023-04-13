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Деруны - огонь: секретный рецепт любимого блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятные деруны с секретом
Невероятные деруны с секретом. Фото https://apostrophe.ua/

Всего два ингредиента — и пикантность обепечена!

Деруны – популярное блюдо, приготовленное из тертого картофеля, обжаренного в растительном масле. Каждый готовит это блюдо по-разному: кто-то не добавляет в картофель никаких ингредиентов, а кто-то любит готовить деруны с начинкой.

Если вы хотите разнообразить вкус блюда, можно начинить картофель грибами и сыром по рецепту Yabpoela — именно эти ингредиенты дополняют блюдо и придают ему своеобразную изюминку. Совсем немного времени для приготовления — и у стола будет отличный быстрый обед из простых продуктов, останется только подать к ним сметану.

Как приготовить деруны с грибами и сыром

Ингредиенты на 3 порции:

  • картофель – 500 г;
  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • лук репчатый 1 шт.;
  • шампиньоны (шампиньоны) – 150 г;
  • сыр твердый – 50 г;
  • лук зеленый – 0.5 пучка;
  • масло растительное – для жарки;
  • соль, перец черный – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Репчатый лук нарезаем мелко и обжариваем на растительном масле.
  2. К луку добавляем размельченные грибы, обжариваем помешивая до готовности грибов. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Картошку натираем на большой терке, вбиваем в нее яйцо.
  4. Добавляем соль, перец и мелко нарезанный зеленый лук. Перемешиваем.
  5. Хорошо разогреваем сковороду, вливаем растительное масло. Выкладываем примерно по одной столовой ложке картофельного теста.
  6. Сверху кладем обжаренные шампиньоны.
  7. К грибам добавляем натертый сыр.
  8. Закрываем начинку сверху картофельной массой.
  9. Обжариваем с каждой стороны по 3-4 минуты. Деруны с творогом и грибами готовы. Приятного аппетита!

А чтобы картошка на деруны не темнела, необходимо добавить в нее секретные ингредиенты. Они точно найдутся у вас на кухне и спасут ситуацию.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Грибы #Драники #Готовим дома