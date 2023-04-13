Лучшего рецепта не найти: как приготовить картофельные зразы с грибами

Потрясающее блюдо, не требующее много усилий.

Картофель — один из основных продуктов во многих блюдах. Из него получается отличный гарнир, клубни добавляют в первые блюда и даже готовят необычную картофельную пиццу.

Сегодня разнообразим наше "картофельное" меню еще одним блюдом — потрясающими картофельными зразами по рецепту Gurman.co.ua. Простые ингредиенты создают невероятный вкус и аромат. Попробовав такое блюдо, вы обязательно захотите еще. Однако это не будет проблемой, ведь приготовить зразы достаточно просто.

Как приготовить картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

1 кило картофеля;

350 г замороженных опят;

небольшая луковица головка;

1 яйцо;

мука;

соль и специи по вкусу.

масло для обжарки.

Приготовление:

Сварить картофель, сделать пюре и посолить. Опята разморозить и обжарить с луком. Присыпать солью, приправами и получившуюся обжарку измельчить блендером до состояния фарша. В охлажденный картофель добавить яйцо и муку. Вымешать руками. Сформировать зразы с грибной начинкой. Особенно удобно делать это влажными пальцами – тогда масса не будет прилипать к рукам. Обвалять заготовки в муке и обжарить до появления красивой хрустящей корочки.

Подавать угощение можно с соусом из майонеза, чеснока и сметаны. Вместо магазинного майонеза можно использовать домашний — он получается не менее вкусным.