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Лучшего рецепта не найти: как приготовить картофельные зразы с грибами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимые зразы с грибами
Любимые зразы с грибами. Фото bestrecept.com.ua

Потрясающее блюдо, не требующее много усилий.

Картофель — один из основных продуктов во многих блюдах. Из него получается отличный гарнир, клубни добавляют в первые блюда и даже готовят необычную картофельную пиццу.

Сегодня разнообразим наше "картофельное" меню еще одним блюдом — потрясающими картофельными зразами по рецепту Gurman.co.ua. Простые ингредиенты создают невероятный вкус и аромат. Попробовав такое блюдо, вы обязательно захотите еще. Однако это не будет проблемой, ведь приготовить зразы достаточно просто.

Как приготовить картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

  • 1 кило картофеля;
  • 350 г замороженных опят;
  • небольшая луковица головка;
  • 1 яйцо;
  • мука;
  • соль и специи по вкусу.
  • масло для обжарки.

Приготовление:

  1. Сварить картофель, сделать пюре и посолить.
  2. Опята разморозить и обжарить с луком. Присыпать солью, приправами и получившуюся обжарку измельчить блендером до состояния фарша.
  3. В охлажденный картофель добавить яйцо и муку. Вымешать руками.
  4. Сформировать зразы с грибной начинкой. Особенно удобно делать это влажными пальцами – тогда масса не будет прилипать к рукам.
  5. Обвалять заготовки в муке и обжарить до появления красивой хрустящей корочки.

Подавать угощение можно с соусом из майонеза, чеснока и сметаны. Вместо магазинного майонеза можно использовать домашний — он получается не менее вкусным.

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#Рецепт #Зразы #Готовим дома #грибы