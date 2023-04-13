Лучшего рецепта не найти: как приготовить картофельные зразы с грибами
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Потрясающее блюдо, не требующее много усилий.
Картофель — один из основных продуктов во многих блюдах. Из него получается отличный гарнир, клубни добавляют в первые блюда и даже готовят необычную картофельную пиццу.
Сегодня разнообразим наше "картофельное" меню еще одним блюдом — потрясающими картофельными зразами по рецепту Gurman.co.ua. Простые ингредиенты создают невероятный вкус и аромат. Попробовав такое блюдо, вы обязательно захотите еще. Однако это не будет проблемой, ведь приготовить зразы достаточно просто.
Как приготовить картофельные зразы с грибами
Ингредиенты:
- 1 кило картофеля;
- 350 г замороженных опят;
- небольшая луковица головка;
- 1 яйцо;
- мука;
- соль и специи по вкусу.
- масло для обжарки.
Приготовление:
- Сварить картофель, сделать пюре и посолить.
- Опята разморозить и обжарить с луком. Присыпать солью, приправами и получившуюся обжарку измельчить блендером до состояния фарша.
- В охлажденный картофель добавить яйцо и муку. Вымешать руками.
- Сформировать зразы с грибной начинкой. Особенно удобно делать это влажными пальцами – тогда масса не будет прилипать к рукам.
- Обвалять заготовки в муке и обжарить до появления красивой хрустящей корочки.
Подавать угощение можно с соусом из майонеза, чеснока и сметаны. Вместо магазинного майонеза можно использовать домашний — он получается не менее вкусным.