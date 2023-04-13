Быстро и с чистыми руками: печем паску в хлебопечке

Самый простой рецепт паски

Пасха наступает на пятки. Если вы уже выбрали способ окрашивания яиц, самое время подумать о выпекании пасок.

Самый простой способ это сделать – в хлебопечке. Главное – правильно выставить режимы. "СТБ" поделилось пошаговым рецептом. Ее легко приготовить и не нужно потом очищать горы посуды.

Ингредиенты:

молоко — 250 мл

яйца – 2 шт.

сливочное масло — 150 г

мука пшеничная — 600 г

соль – 1,5 ч. л.

сахар — 80 г

дрожжи сухие – 2,5 ч. л.

изюм, цукаты — полный диспенсер

Способ приготовления:

По инструкции, поочередно загружаем в хлебопечку все ингредиенты. Выбираем программу "Французский хлеб" и готовим в режиме "Выпечка".

Через 3 часа наслаждаемся готовой паской. Она выходит всегда, ведь контроль и температурные режимы на себя берет девайс.

Когда паска остынет, покройте ее глазурью на сливках и украсьте по своему вкусу. А вместо химической посыпки можно использовать орешки и цукаты.