Закуски мигом разлетятся с тарелок: бюджетные рецепты на пасхальный стол
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Приготовьте эти блюда — и близкие их будут просить снова и снова
Выбор необычных закусок на пасхальный стол огромен. Каждая хозяйка хочет, чтобы блюдо был не только вкусным, но и радовало глаз.
Сегодня попробуем приготовить закуски по рецепту Gurman.co.ua. Такие блюда не только просты в приготовлении, но выглядят потрясающе.
Блинные мешочки с курицей и грибами
Ингредиенты:
- блины – 10 шт. готовых;
- филе курятины – 300 – 350 г;
- очищенные грибы – 0,2 кг;
- измельченный на терке сыр – стакан;
- сметана/классический майонез – по вкусу;
- сливочное масло;
- соль, специи и копченая творожная косичка для связывания мешочков.
Способ приготовления:
- Мелко порезать лук и грибы, зажарить их на сливочном масле.
- Мясо сварить, порезать небольшими кусочками. Добавить к луку и грибам.
- В смесь добавить сметану или майонез, посолить, добавить специи и потушить пару минут.
- Начинку из сковородки разложить по блинам. Сверху присыпать ее тертым сыром.
- Связать вкусные мешочки полосками копченого творога.
Как приготовить яичные "Грибочки"
Ингредиенты:
- вареные яйца – 3 шт.;
- творог и ветчина – 100 – 150 г;
- черри – 12 – 14 шт.;
- свежие огурцы – 2 – 3 шт.;
- свежая зелень – 1 пучок;
- домашний майонез и соль.
Способ приготовления:
- Яйца, сыр, ветчину измельчить на терке, при необходимости посолить.
- В смесь добавить майонез, все перемешать.
- Слепить из массы ножки "грибов". Каждую установить на кружочек свежего огурца и выложить заготовки на тарелку, засыпанную измельченной зеленью.
- Шляпки сделать из черри и капель майонеза. Блюдо готово, приятного аппетита.
"Телеграф" ранее рассказывал, как приготовить домашний майонез. По вкусу его невозможно отличить от магазинного.