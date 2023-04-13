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Закуски мигом разлетятся с тарелок: бюджетные рецепты на пасхальный стол

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Разнообразить пасхальный стол можно отличными закусками
Разнообразить пасхальный стол можно отличными закусками. Фото osoblyva.com

Приготовьте эти блюда — и близкие их будут просить снова и снова

Выбор необычных закусок на пасхальный стол огромен. Каждая хозяйка хочет, чтобы блюдо был не только вкусным, но и радовало глаз.

Сегодня попробуем приготовить закуски по рецепту Gurman.co.ua. Такие блюда не только просты в приготовлении, но выглядят потрясающе.

Блинные мешочки с курицей и грибами

Блинные мешочки с курицей и грибами

Ингредиенты:

  • блины – 10 шт. готовых;
  • филе курятины – 300 – 350 г;
  • очищенные грибы – 0,2 кг;
  • измельченный на терке сыр – стакан;
  • сметана/классический майонез – по вкусу;
  • сливочное масло;
  • соль, специи и копченая творожная косичка для связывания мешочков.

Способ приготовления:

  1. Мелко порезать лук и грибы, зажарить их на сливочном масле.
  2. Мясо сварить, порезать небольшими кусочками. Добавить к луку и грибам.
  3. В смесь добавить сметану или майонез, посолить, добавить специи и потушить пару минут.
  4. Начинку из сковородки разложить по блинам. Сверху присыпать ее тертым сыром.
  5. Связать вкусные мешочки полосками копченого творога.
Яичные "Грибочки"

Как приготовить яичные "Грибочки"

Ингредиенты:

  • вареные яйца – 3 шт.;
  • творог и ветчина – 100 – 150 г;
  • черри – 12 – 14 шт.;
  • свежие огурцы – 2 – 3 шт.;
  • свежая зелень – 1 пучок;
  • домашний майонез и соль.

Способ приготовления:

  1. Яйца, сыр, ветчину измельчить на терке, при необходимости посолить.
  2. В смесь добавить майонез, все перемешать.
  3. Слепить из массы ножки "грибов". Каждую установить на кружочек свежего огурца и выложить заготовки на тарелку, засыпанную измельченной зеленью.
  4. Шляпки сделать из черри и капель майонеза. Блюдо готово, приятного аппетита.

"Телеграф" ранее рассказывал, как приготовить домашний майонез. По вкусу его невозможно отличить от магазинного.

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