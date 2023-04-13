Закуски мигом разлетятся с тарелок: бюджетные рецепты на пасхальный стол

Приготовьте эти блюда — и близкие их будут просить снова и снова

Выбор необычных закусок на пасхальный стол огромен. Каждая хозяйка хочет, чтобы блюдо был не только вкусным, но и радовало глаз.

Сегодня попробуем приготовить закуски по рецепту Gurman.co.ua. Такие блюда не только просты в приготовлении, но выглядят потрясающе.

Блинные мешочки с курицей и грибами

Блинные мешочки с курицей и грибами

Ингредиенты:

блины – 10 шт. готовых;

филе курятины – 300 – 350 г;

очищенные грибы – 0,2 кг;

измельченный на терке сыр – стакан;

сметана/классический майонез – по вкусу;

сливочное масло;

соль, специи и копченая творожная косичка для связывания мешочков.

Способ приготовления:

Мелко порезать лук и грибы, зажарить их на сливочном масле. Мясо сварить, порезать небольшими кусочками. Добавить к луку и грибам. В смесь добавить сметану или майонез, посолить, добавить специи и потушить пару минут. Начинку из сковородки разложить по блинам. Сверху присыпать ее тертым сыром. Связать вкусные мешочки полосками копченого творога.

Яичные "Грибочки"

Как приготовить яичные "Грибочки"

Ингредиенты:

вареные яйца – 3 шт.;

творог и ветчина – 100 – 150 г;

черри – 12 – 14 шт.;

свежие огурцы – 2 – 3 шт.;

свежая зелень – 1 пучок;

домашний майонез и соль.

Способ приготовления:

Яйца, сыр, ветчину измельчить на терке, при необходимости посолить. В смесь добавить майонез, все перемешать. Слепить из массы ножки "грибов". Каждую установить на кружочек свежего огурца и выложить заготовки на тарелку, засыпанную измельченной зеленью. Шляпки сделать из черри и капель майонеза. Блюдо готово, приятного аппетита.

"Телеграф" ранее рассказывал, как приготовить домашний майонез. По вкусу его невозможно отличить от магазинного.