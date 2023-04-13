Крепкий, до слез: готовим дома самый вкусный хрен со свеклой

Приготовить хрен дома физически сложно, но вкус того стоит

Без этой острой закуски не обходится ни одно застолье. Пикантный тертый хрен подают к студню, заливным, мясным, рыбным блюдам. Кстати, посмотрите "холодцовые" лайфхаки, которые сделают блюдо невероятным.

Хрен подают как белым, "некрашеным", так и со свеклой. Рецептом классического красного хрена поделились на портале Gurman.co.

Ингредиенты:

корень хрена – 150 г;

свекла — 1 шт.;

сахар – 2 ст. л;

соль – 1 ч. л;

уксус 5% — 6 ст. л.

Способ приготовления:

Корешки промываем, очищаем, насухо протираем салфеткой. Хрен можно измельчать на мелкой терке или через мясорубку. Мясорубка гораздо проще, но если нужно приготовить небольшое количество закуски, подойдет терка. Свеклу тоже очищаем, натираем на терке или мелем мясорубкой. Отжимаем сок, добавляем к хрену. Если хотите, чтобы хрен был более нежным, добавляем свеклу вместе с мякотью. Далее добавляем соль, сахар, перемешиваем, вливаем уксус. Раскладываем по чистым баночкам, закрываем крышечками.

Сам по себе хрен очень едкий. Когда его готовят, следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не обжечь глаза. Работать с хреном нужно быстро. Зато это идеальное дополнение к мясным блюдам, таким как холодец или запеченное мясо.