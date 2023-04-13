Дешево и необычно: копеечная закуска из крабовых палочек
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Интересный способ подать салат с крабовыми палочками
Один из любимых ингредиентов для закусок и салатов – крабовые палочки. Их можно даже замариновать как отдельное блюдо.
Легкой и нежной получится закуска с крабовыми палочками и яблоком. Рецептом поделились на портале gurman.co.ua.
Ингредиенты:
- упаковка крабовых палочек;
- 3-5 кисло-сладких яблок;
- несколько огурцов;
- белокочанная капуста;
- немного укропа;
- лимон;
- майонез, соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Измельчаем палочки и огурцы. Крошим их каким-либо образом, главное – на мелкие кусочки. Можно использовать терку. Мелко шинкуем зелень укропа и тонко рубим белокочанную капусту.
- Трем яблоки, выжимаем сок из лимона. Выкладываем подготовленную нарезку в салатницу, поливаем соком цитруса, добавляем соль и заправляем майонезом.
- Можно подать закуску как обычный салат. Еще один способ подачи – скатать с нее небольшие шарики и обвалять в мелко нарубленной зелени.
Готовить этот салат нужно небольшими порциями, так чтобы он сразу был съеден, поскольку измельченные свежие огурцы быстро портятся. А невероятный салат из трех ингредиентов, если постоит в холодильнике, будет еще вкуснее.