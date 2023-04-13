Дешево и необычно: копеечная закуска из крабовых палочек

Интересный способ подать салат с крабовыми палочками

Один из любимых ингредиентов для закусок и салатов – крабовые палочки. Их можно даже замариновать как отдельное блюдо.

Легкой и нежной получится закуска с крабовыми палочками и яблоком. Рецептом поделились на портале gurman.co.ua.

Ингредиенты:

упаковка крабовых палочек;

3-5 кисло-сладких яблок;

несколько огурцов;

белокочанная капуста;

немного укропа;

лимон;

майонез, соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Измельчаем палочки и огурцы. Крошим их каким-либо образом, главное – на мелкие кусочки. Можно использовать терку. Мелко шинкуем зелень укропа и тонко рубим белокочанную капусту. Трем яблоки, выжимаем сок из лимона. Выкладываем подготовленную нарезку в салатницу, поливаем соком цитруса, добавляем соль и заправляем майонезом. Можно подать закуску как обычный салат. Еще один способ подачи – скатать с нее небольшие шарики и обвалять в мелко нарубленной зелени.

Готовить этот салат нужно небольшими порциями, так чтобы он сразу был съеден, поскольку измельченные свежие огурцы быстро портятся. А невероятный салат из трех ингредиентов, если постоит в холодильнике, будет еще вкуснее.