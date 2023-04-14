Ради такого блюда стоит просыпаться по утрам: рецепт сытного омлета с начинкой

Завтракайте вкусно без излишней суеты

Омлет – это не только вкусно, но еще и очень полезно. Им можно легко и быстро накормить семью. Из минимума ингредиентов вы получите отличный завтрак.

Именно такое вкусное блюдо нам предлагает Ukr.Media. За такой омлет с начинкой близки вам будут очень благодарны.

Как приготовить омлет с начинкой

Ингредиенты на сковороду 28 см:

3 яйца;

1 помидора;

70 граммов сметаны;

20 миллилитров молока;

5 граммов сливочного масла;

щепотка соли;

40 грамм тертого сыра;

10 граммов свежей зелени (укроп и петрушка);

70 граммов колбасы.

Способ приготовления:

В глубокую миску разбейте яйца, посолите и добавьте молоко. Слегка взбейте венчиком смесь. На разогретую сковороду выложите подготовленное сливочное масло и смажьте его. Вылейте подготовленный омлет и накройте крышкой, убавляя огонь. Теперь быстро подготовьте начинку. Для этого в глубокую миску высыпьте натертый творог и зелень. Нарежьте помидоры и колбасу кубиками и выложите в миску. Заправьте начинку сметаной и кропотливо перемешайте. По желанию сметану можно заменить майонезом. Пропеченный с одной стороны омлет переверните и выложите на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накройте начинку и закройте сковороду крышкой. Продолжайте готовить на маленьком огне до тех пор, пока сыр в начинке не расплавится. Подавайте к столу горячим.

Кстати, пышный омлет можно приготовить всего из двух ингредиентов. Поскольку он готовится без масла, то получится еще и чудесное диетическое блюдо.