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Ради такого блюда стоит просыпаться по утрам: рецепт сытного омлета с начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Омлет - один из самых популярных блюд на завтрак
Омлет - один из самых популярных блюд на завтрак. Фото smak.ua

Завтракайте вкусно без излишней суеты

Омлет – это не только вкусно, но еще и очень полезно. Им можно легко и быстро накормить семью. Из минимума ингредиентов вы получите отличный завтрак.

Именно такое вкусное блюдо нам предлагает Ukr.Media. За такой омлет с начинкой близки вам будут очень благодарны.

Как приготовить омлет с начинкой

Ингредиенты на сковороду 28 см:

  • 3 яйца;
  • 1 помидора;
  • 70 граммов сметаны;
  • 20 миллилитров молока;
  • 5 граммов сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • 40 грамм тертого сыра;
  • 10 граммов свежей зелени (укроп и петрушка);
  • 70 граммов колбасы.

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску разбейте яйца, посолите и добавьте молоко.
  2. Слегка взбейте венчиком смесь.
  3. На разогретую сковороду выложите подготовленное сливочное масло и смажьте его.
  4. Вылейте подготовленный омлет и накройте крышкой, убавляя огонь.
  5. Теперь быстро подготовьте начинку. Для этого в глубокую миску высыпьте натертый творог и зелень. Нарежьте помидоры и колбасу кубиками и выложите в миску.
  6. Заправьте начинку сметаной и кропотливо перемешайте. По желанию сметану можно заменить майонезом.
  7. Пропеченный с одной стороны омлет переверните и выложите на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накройте начинку и закройте сковороду крышкой.
  8. Продолжайте готовить на маленьком огне до тех пор, пока сыр в начинке не расплавится. Подавайте к столу горячим.

Кстати, пышный омлет можно приготовить всего из двух ингредиентов. Поскольку он готовится без масла, то получится еще и чудесное диетическое блюдо.

Теги:
#Рецепт #Яйца #Омлет #Готовим дома