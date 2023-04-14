Ради такого блюда стоит просыпаться по утрам: рецепт сытного омлета с начинкой
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Завтракайте вкусно без излишней суеты
Омлет – это не только вкусно, но еще и очень полезно. Им можно легко и быстро накормить семью. Из минимума ингредиентов вы получите отличный завтрак.
Именно такое вкусное блюдо нам предлагает Ukr.Media. За такой омлет с начинкой близки вам будут очень благодарны.
Как приготовить омлет с начинкой
Ингредиенты на сковороду 28 см:
- 3 яйца;
- 1 помидора;
- 70 граммов сметаны;
- 20 миллилитров молока;
- 5 граммов сливочного масла;
- щепотка соли;
- 40 грамм тертого сыра;
- 10 граммов свежей зелени (укроп и петрушка);
- 70 граммов колбасы.
Способ приготовления:
- В глубокую миску разбейте яйца, посолите и добавьте молоко.
- Слегка взбейте венчиком смесь.
- На разогретую сковороду выложите подготовленное сливочное масло и смажьте его.
- Вылейте подготовленный омлет и накройте крышкой, убавляя огонь.
- Теперь быстро подготовьте начинку. Для этого в глубокую миску высыпьте натертый творог и зелень. Нарежьте помидоры и колбасу кубиками и выложите в миску.
- Заправьте начинку сметаной и кропотливо перемешайте. По желанию сметану можно заменить майонезом.
- Пропеченный с одной стороны омлет переверните и выложите на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накройте начинку и закройте сковороду крышкой.
- Продолжайте готовить на маленьком огне до тех пор, пока сыр в начинке не расплавится. Подавайте к столу горячим.
Кстати, пышный омлет можно приготовить всего из двух ингредиентов. Поскольку он готовится без масла, то получится еще и чудесное диетическое блюдо.