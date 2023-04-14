В десять раз лучше обычных бутербродов: как приготовить шпроты в яйце

Ваши близкие расцелуют вас за такое блюдо

Фаршированные яйца – это универсальное блюдо. Такая закуска очень популярна во всем мире, ведь нравится и взрослым и детям. Способов начинки можно придумывать сколько угодно — все зависит от ваших вкусов и фантазии.

Яйца, фаршированные шпротами по рецепту "Жіночого світу" – особенные Во-первых, готовить ее быстро и просто. Во-вторых, такая закуска бюджетна, но смотрится на столе очень красиво и достойно. И самое главное — это невероятно вкусно!

Как приготовить яйца, фаршированные шпротами.

Ингредиенты:

шпроты;

яйца — 7-8 яиц;

сыр — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 2 ст. л.;

зелень, соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Варим вкрутую 7-8 яиц. Как только яйца будут готовы, очищаем от скорлупы, разрезаем пополам, Желтки убираем в отдельную миску. Добавляем к ним измельченный чеснок и тертый сыр. Затем добавляем 2 столовые ложки майонеза и немного растительного масла из банки со шпротами. Можно поперчить, посолить по вкусу. Все тщательно перемешиваем – и начинка для яиц готова. Если хотите, чтобы она была более однородна, взбейте массу блендером. Половинки яиц начиняем массой, сверху кладем шпроты. По желанию можно добавить сверху еще веточку зелени или маленький кусочек соленого или свежего огурца, помидора.

С помощью нехитрых лайфхаков можно почистить яйца быстро. Такие трюки значительно облегчат вам жизнь.