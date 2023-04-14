В десять раз лучше обычных бутербродов: как приготовить шпроты в яйце
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Ваши близкие расцелуют вас за такое блюдо
Фаршированные яйца – это универсальное блюдо. Такая закуска очень популярна во всем мире, ведь нравится и взрослым и детям. Способов начинки можно придумывать сколько угодно — все зависит от ваших вкусов и фантазии.
Яйца, фаршированные шпротами по рецепту "Жіночого світу" – особенные Во-первых, готовить ее быстро и просто. Во-вторых, такая закуска бюджетна, но смотрится на столе очень красиво и достойно. И самое главное — это невероятно вкусно!
Как приготовить яйца, фаршированные шпротами.
Ингредиенты:
- шпроты;
- яйца — 7-8 яиц;
- сыр — 50 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 2 ст. л.;
- зелень, соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Варим вкрутую 7-8 яиц. Как только яйца будут готовы, очищаем от скорлупы, разрезаем пополам,
- Желтки убираем в отдельную миску. Добавляем к ним измельченный чеснок и тертый сыр.
- Затем добавляем 2 столовые ложки майонеза и немного растительного масла из банки со шпротами. Можно поперчить, посолить по вкусу.
- Все тщательно перемешиваем – и начинка для яиц готова. Если хотите, чтобы она была более однородна, взбейте массу блендером.
- Половинки яиц начиняем массой, сверху кладем шпроты. По желанию можно добавить сверху еще веточку зелени или маленький кусочек соленого или свежего огурца, помидора.
С помощью нехитрых лайфхаков можно почистить яйца быстро. Такие трюки значительно облегчат вам жизнь.