Самый простой завтрак: невероятные гренки с чесноком на скорую руку
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Очень простой и быстрый рецепт гренок
Завтрак – это всегда сложный прием пищи, ведь часто за ограниченный отрезок времени нужно успеть и приготовить что-нибудь вкусненькое, да еще и съесть блюдо. Если вы пробовали невероятные конвертики из лаваша, приготовьте французские гренки с чесноком.
Уже готовые горячие греночки можно посыпать сыром, чтобы он расплавился – так будет еще вкуснее. Рецептом поделились на портале goodhouse.com.
Ингредиенты:
- Батон – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль – по вкусу
- Масло растительное – 25 г
Способ приготовления:
- Чеснок пропускаем через пресс или мелко нарезаем. На сковороду выливаем растительное масло, хорошо разогреваем.
- Очень важно дождаться, пока масло хорошо разогреется – если положить хлеб на холодную сковороду, он впитает у себя слишком много масла и будет очень жирным.
- Пока сковорода разогревается, в мисочке перемешиваем все оставшиеся ингредиенты. Обмакиваем в смесь с обеих сторон каждый ломтик батона. Обжариваем поочередно и еще горячими смазываем чесноком.
Такой завтрак придаст идеальный заряд бодрости. По своему вкусу можно смаковать греночки с ароматным имбирным чаем или кофе в джезве.