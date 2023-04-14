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Самый простой завтрак: невероятные гренки с чесноком на скорую руку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеально к завтраку
Идеально к завтраку. Фото ulyublena.com

Очень простой и быстрый рецепт гренок

Завтрак – это всегда сложный прием пищи, ведь часто за ограниченный отрезок времени нужно успеть и приготовить что-нибудь вкусненькое, да еще и съесть блюдо. Если вы пробовали невероятные конвертики из лаваша, приготовьте французские гренки с чесноком.

Уже готовые горячие греночки можно посыпать сыром, чтобы он расплавился – так будет еще вкуснее. Рецептом поделились на портале goodhouse.com.

Ингредиенты:

  • Батон – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль – по вкусу
  • Масло растительное – 25 г

Способ приготовления:

  1. Чеснок пропускаем через пресс или мелко нарезаем. На сковороду выливаем растительное масло, хорошо разогреваем.
  2. Очень важно дождаться, пока масло хорошо разогреется – если положить хлеб на холодную сковороду, он впитает у себя слишком много масла и будет очень жирным.
  3. Пока сковорода разогревается, в мисочке перемешиваем все оставшиеся ингредиенты. Обмакиваем в смесь с обеих сторон каждый ломтик батона. Обжариваем поочередно и еще горячими смазываем чесноком.

Такой завтрак придаст идеальный заряд бодрости. По своему вкусу можно смаковать греночки с ароматным имбирным чаем или кофе в джезве.

Теги:
#Рецепт #Сниданок #Гренки