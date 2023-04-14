Самый простой завтрак: невероятные гренки с чесноком на скорую руку

Очень простой и быстрый рецепт гренок

Завтрак – это всегда сложный прием пищи, ведь часто за ограниченный отрезок времени нужно успеть и приготовить что-нибудь вкусненькое, да еще и съесть блюдо. Если вы пробовали невероятные конвертики из лаваша, приготовьте французские гренки с чесноком.

Уже готовые горячие греночки можно посыпать сыром, чтобы он расплавился – так будет еще вкуснее. Рецептом поделились на портале goodhouse.com.

Ингредиенты:

Батон – 200 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Соль – по вкусу

Масло растительное – 25 г

Способ приготовления:

Чеснок пропускаем через пресс или мелко нарезаем. На сковороду выливаем растительное масло, хорошо разогреваем. Очень важно дождаться, пока масло хорошо разогреется – если положить хлеб на холодную сковороду, он впитает у себя слишком много масла и будет очень жирным. Пока сковорода разогревается, в мисочке перемешиваем все оставшиеся ингредиенты. Обмакиваем в смесь с обеих сторон каждый ломтик батона. Обжариваем поочередно и еще горячими смазываем чесноком.

Такой завтрак придаст идеальный заряд бодрости. По своему вкусу можно смаковать греночки с ароматным имбирным чаем или кофе в джезве.