Торт-салат "Селедка под шубой": рецепт необычного салата из знакомых ингредиентов

Теперь вы взглянете на блюдо по-другому

Сельдь под шубой или салат "Шуба" — очень популярный салат, который готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много, ведь одни хозяйки исключают из салата определенные ингредиенты, другие наоборот — добавляют.

Сегодня мы предлагаем немножко изменить рецепт салата и слой свеклы выкладывать не традиционно, а как мусс. А если еще по совету Smachno.ua украсить блюдо сверху сливками, то это будет выглядеть очень необычно!

Как приготовить торт-салат "Селедка под шубой"

Ингредиенты:

сельдь (малосольная) — 1 шт.;

свекла — 6 шт.;

яйца куриные — 3 шт.;

морковь — 3 шт.;

картофель — 3 шт.;

лук — 2 шт.;

яйца перепелиные — 6 шт.;

лимон — 1 шт.;

горчица (соус) — 20 мл.;

желатин — 45 г;

подсолнечное масло — 130 мл;

сливки (33%) — 160 мл;

белый винный уксус — 20 мл;

вода — 220 мл;

сахар — 8 г;

сушеный тимьян — 3 г;

молотый лавровый лист — 1 г;

молотый душистый перец — 1 г;

соль — 25 г.

Способ приготовления:

Порежьте кубиками почищенный лук. Смешайте лимонный сок, воду, масло, соль и сахар. Переложите лук в маринад, перемешайте, оставьте на 15 мин. Откиньте на сито. Для приготовления взбейте перепелиные яйца, сахар, соль, сушеный тимьян, молотый лавровый лист, молотый душистый перец и горчицу. Постепенно влейте подсолнечное масло. Добавьте белый винный уксус, перемешайте. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 10 мин. Разберите сельди на филе, удалите мелкие косточки, порежьте рыбу кубиками. Отваренные куриные яйца, морковь и картофель очистите и натрите на терке. Кольцо от разъемной формы (19 см) смажьте маслом, установите на тарелку. В форму выложите слой картофеля, посолите. Сделайте на картофеле плотную "сетку" майонезом. Выложите сельдь, разровняйте. Сверху положите маринованный лук, смажьте майонезом. Затем выложите яйца и снова майонез. Последним слоем распределите морковь, присыпьте солью. Отправьте основу салата на 2 часа в холодильник. Для свекольного мусса замочите желатин в воде на 20 мин., затем распустите на паровой бане. Свеклу очистите, порежьте произвольным кусками, сделайте из нее пюре. Добавьте сливки, взбейте, затем добавьте растопленный желатин и соль. Все смешайте блендером. Снимите форму из основы салата. Установите большую по диаметру форму (21 см). Вылейте свекольный мусс. От центра к краям свекольного мусса нанесите по спирали сливки, сделайте разводы зубочисткой. Отправьте салат в холодильник на 2 часа. Затем снимите форму. Шуба готова.

Но под шубой можно готовить не только селедку, но и крабовые палочки. Потрясающее блюдо точно вас поразит!