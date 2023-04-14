Торт-салат "Селедка под шубой": рецепт необычного салата из знакомых ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Классический салат по-новому
Классический салат по-новому. Фото lady.tochka.net

Теперь вы взглянете на блюдо по-другому

Сельдь под шубой или салат "Шуба" — очень популярный салат, который готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много, ведь одни хозяйки исключают из салата определенные ингредиенты, другие наоборот — добавляют.

Сегодня мы предлагаем немножко изменить рецепт салата и слой свеклы выкладывать не традиционно, а как мусс. А если еще по совету Smachno.ua украсить блюдо сверху сливками, то это будет выглядеть очень необычно!

Как приготовить торт-салат "Селедка под шубой"

Ингредиенты:

  • сельдь (малосольная) — 1 шт.;
  • свекла — 6 шт.;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • картофель — 3 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • яйца перепелиные — 6 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • горчица (соус) — 20 мл.;
  • желатин — 45 г;
  • подсолнечное масло — 130 мл;
  • сливки (33%) — 160 мл;
  • белый винный уксус — 20 мл;
  • вода — 220 мл;
  • сахар — 8 г;
  • сушеный тимьян — 3 г;
  • молотый лавровый лист — 1 г;
  • молотый душистый перец — 1 г;
  • соль — 25 г.

Способ приготовления:

  1. Порежьте кубиками почищенный лук.
  2. Смешайте лимонный сок, воду, масло, соль и сахар. Переложите лук в маринад, перемешайте, оставьте на 15 мин. Откиньте на сито.
  3. Для приготовления взбейте перепелиные яйца, сахар, соль, сушеный тимьян, молотый лавровый лист, молотый душистый перец и горчицу. Постепенно влейте подсолнечное масло. Добавьте белый винный уксус, перемешайте. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 10 мин.
  4. Разберите сельди на филе, удалите мелкие косточки, порежьте рыбу кубиками.
  5. Отваренные куриные яйца, морковь и картофель очистите и натрите на терке.
  6. Кольцо от разъемной формы (19 см) смажьте маслом, установите на тарелку. В форму выложите слой картофеля, посолите. Сделайте на картофеле плотную "сетку" майонезом.
  7. Выложите сельдь, разровняйте. Сверху положите маринованный лук, смажьте майонезом. Затем выложите яйца и снова майонез.
  8. Последним слоем распределите морковь, присыпьте солью. Отправьте основу салата на 2 часа в холодильник.
  9. Для свекольного мусса замочите желатин в воде на 20 мин., затем распустите на паровой бане.
  10. Свеклу очистите, порежьте произвольным кусками, сделайте из нее пюре. Добавьте сливки, взбейте, затем добавьте растопленный желатин и соль. Все смешайте блендером.
  11. Снимите форму из основы салата. Установите большую по диаметру форму (21 см). Вылейте свекольный мусс.
  12. От центра к краям свекольного мусса нанесите по спирали сливки, сделайте разводы зубочисткой.
  13. Отправьте салат в холодильник на 2 часа. Затем снимите форму. Шуба готова.

Но под шубой можно готовить не только селедку, но и крабовые палочки. Потрясающее блюдо точно вас поразит!

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#Рецепт #Селедка под шубой #Готовим дома