Вкус вернет вас в детство: бабушкин рецепт ленивых пирожков с зеленым луком и яйцом

Ностальгируйте с любимым блюдом!

Одно из любимых многими блюд – пирожки с луком и яйцом в духовке. Но когда не хочется возиться с тестом, на помощь приходят ленивые пирожки. Такое блюдо удачно тем, что не нужно замешивать тесто и долго выпекать в духовке. Готовятся пирожки на сковороде, хорошо поднимаются и получаются очень мягкими.

По рецепту "СОДа" получаются самые ленивые пирожки — приготовить их может любой желающий. При этом они получаются вкусные и мягкие как пух. Никто не может устоять

Как приготовить ленивые пирожки с зеленым луком и яйцом

Ингредиенты:

3 яйца

400 мл кефира;

300 г муки;

2 ст. л. масла;

0,5 ч. л. соды;

1 ч. л.сахара;

соль по вкусу.

Для начинки:

4 вареных яйца;

зеленый лук.

Способ приготовления:

Взбейте венчиком яйца, соль, сахар и кефир. Добавьте к смеси соду и муку, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте растительное масло, положите нарезанные кубиками вареные яйца и измельченный зеленый лук. Тщательно перемешайте все ложкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте на нее тесто, как на оладьи. Обжаривайте с обеих сторон на маленьком огне под крышкой.

А вот деткам к чаю можно приготовить любимую "Картошку" по маминому рецепту. Сладость точно придется им по вкусу.