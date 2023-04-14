Вкус вернет вас в детство: бабушкин рецепт ленивых пирожков с зеленым луком и яйцом
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Ностальгируйте с любимым блюдом!
Одно из любимых многими блюд – пирожки с луком и яйцом в духовке. Но когда не хочется возиться с тестом, на помощь приходят ленивые пирожки. Такое блюдо удачно тем, что не нужно замешивать тесто и долго выпекать в духовке. Готовятся пирожки на сковороде, хорошо поднимаются и получаются очень мягкими.
По рецепту "СОДа" получаются самые ленивые пирожки — приготовить их может любой желающий. При этом они получаются вкусные и мягкие как пух. Никто не может устоять
Как приготовить ленивые пирожки с зеленым луком и яйцом
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 400 мл кефира;
- 300 г муки;
- 2 ст. л. масла;
- 0,5 ч. л. соды;
- 1 ч. л.сахара;
- соль по вкусу.
Для начинки:
- 4 вареных яйца;
- зеленый лук.
Способ приготовления:
- Взбейте венчиком яйца, соль, сахар и кефир. Добавьте к смеси соду и муку, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте растительное масло, положите нарезанные кубиками вареные яйца и измельченный зеленый лук.
- Тщательно перемешайте все ложкой.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте на нее тесто, как на оладьи. Обжаривайте с обеих сторон на маленьком огне под крышкой.
А вот деткам к чаю можно приготовить любимую "Картошку" по маминому рецепту. Сладость точно придется им по вкусу.