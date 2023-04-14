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Вкус вернет вас в детство: бабушкин рецепт ленивых пирожков с зеленым луком и яйцом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкус детства - пирожки с луком и яйцом
Вкус детства - пирожки с луком и яйцом. Фото cookpad.com

Ностальгируйте с любимым блюдом!

Одно из любимых многими блюд – пирожки с луком и яйцом в духовке. Но когда не хочется возиться с тестом, на помощь приходят ленивые пирожки. Такое блюдо удачно тем, что не нужно замешивать тесто и долго выпекать в духовке. Готовятся пирожки на сковороде, хорошо поднимаются и получаются очень мягкими.

По рецепту "СОДа" получаются самые ленивые пирожки — приготовить их может любой желающий. При этом они получаются вкусные и мягкие как пух. Никто не может устоять

Как приготовить ленивые пирожки с зеленым луком и яйцом

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 400 мл кефира;
  • 300 г муки;
  • 2 ст. л. масла;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 1 ч. л.сахара;
  • соль по вкусу.

Для начинки:

  • 4 вареных яйца;
  • зеленый лук.

Способ приготовления:

  1. Взбейте венчиком яйца, соль, сахар и кефир. Добавьте к смеси соду и муку, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте растительное масло, положите нарезанные кубиками вареные яйца и измельченный зеленый лук.
  2. Тщательно перемешайте все ложкой.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте на нее тесто, как на оладьи. Обжаривайте с обеих сторон на маленьком огне под крышкой.

А вот деткам к чаю можно приготовить любимую "Картошку" по маминому рецепту. Сладость точно придется им по вкусу.

Теги:
#Рецепт #Пирожки #Готовим дома