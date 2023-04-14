Нежнее пуха: самый простой рецепт итальянской пасхи панетоне (видео)
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Не самый простой рецепт, но оно того стоит
Вместо аутентичной украинской паски многие хозяйки выбирают итальянскую панетоне. Ее несложно приготовить, если знать несколько нюансов. Один из них — поэтапное замешивание теста.
Рецептом поделились на ютуб-канале "am-am Домашние вкусности". Из приведенного количества продуктов выходит 3 пасочки диаметром 13 см, высотой 8 см.
Ингредиенты для предварительного брожения:
- теплое молоко 300 г
- дрожжи живые 18 г
- сахар 2 ст.л (от общего количества)
- мука 6 ст.л от общего количества
Основное тесто:
- опара (первое тесто)
- желток 6 шт (120 г)
- сахар 240 г
- лимонная цедра 2 ч.л
- ароматизатор — 0.5 ч.л (5 г)
- мука 540-600 г
- сливочное масло (комн. температуры) 100 г
- Цукаты любые 185 г
- Ром или коньяк, чай крепкий, апельсиновый сок 100 г
Для глазури:
- яичный белок 1 шт (30 г)
- миндальная мука 30 г
- сахар 30 г
- миндальные лепестки
Способ приготовления:
- Готовим опару. В теплое молоко добавляем дрожжи, сахар и муку из общего веса. Все перемешиваем и оставляем на час в теплом месте.
- Накануне сухофрукты следует залить ромом или другим крепким алкоголем. Пока настаивается опара, сливаем алкоголь и оставляем фрукты просохнуть на сите.
- Когда опара увеличится втрое, добавляем в нее оставшийся сахар, цедру, ароматизатор и все перемешиваем. По одному вводим желтки, каждый раз перемешиваем.
- Частями вмешиваем просеянную муку. Затем вымешиваем руками. Затем в тесто следует ввести кусочками размягченное сливочное масло.
- После этого тесто следует интенсивно вымешивать 15-20 минут. Цукаты присыпаем мукой и вмешиваем в тесто.
- Тесто должно выстоять в течение четырех часов в теплом месте. Для этого переложите его в чистую емкость, смазанную растительным маслом или сливочным маслом.
- За это время тесто должно увеличиться почти втрое. Осторожно скатайте с него шарики и вложите в формы. Накройте их и снова оставьте.
- Выпекать панетоне следует при температуре 170 С примерно 50 минут. Время выпечки может быть другим, следите за тестом и проверяйте на готовность деревянной палочкой. Через 30 минут можно прикрыть паски фольгой, чтобы не подгорели.
В целом же ознакомьтесь с правилами работы с дрожжевым тестом. От этого любая выпечка выигрывает, а не только панетоне.