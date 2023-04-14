Нежнее пуха: самый простой рецепт итальянской пасхи панетоне (видео)

Не самый простой рецепт, но оно того стоит

Вместо аутентичной украинской паски многие хозяйки выбирают итальянскую панетоне. Ее несложно приготовить, если знать несколько нюансов. Один из них — поэтапное замешивание теста.

Рецептом поделились на ютуб-канале "am-am Домашние вкусности". Из приведенного количества продуктов выходит 3 пасочки диаметром 13 см, высотой 8 см.

Ингредиенты для предварительного брожения:

теплое молоко 300 г

дрожжи живые 18 г

сахар 2 ст.л (от общего количества)

мука 6 ст.л от общего количества

Основное тесто:

опара (первое тесто)

желток 6 шт (120 г)

сахар 240 г

лимонная цедра 2 ч.л

ароматизатор — 0.5 ч.л (5 г)

мука 540-600 г

сливочное масло (комн. температуры) 100 г

Цукаты любые 185 г

Ром или коньяк, чай крепкий, апельсиновый сок 100 г

Для глазури:

яичный белок 1 шт (30 г)

миндальная мука 30 г

сахар 30 г

миндальные лепестки

Способ приготовления:

Готовим опару. В теплое молоко добавляем дрожжи, сахар и муку из общего веса. Все перемешиваем и оставляем на час в теплом месте. Накануне сухофрукты следует залить ромом или другим крепким алкоголем. Пока настаивается опара, сливаем алкоголь и оставляем фрукты просохнуть на сите. Когда опара увеличится втрое, добавляем в нее оставшийся сахар, цедру, ароматизатор и все перемешиваем. По одному вводим желтки, каждый раз перемешиваем. Частями вмешиваем просеянную муку. Затем вымешиваем руками. Затем в тесто следует ввести кусочками размягченное сливочное масло. После этого тесто следует интенсивно вымешивать 15-20 минут. Цукаты присыпаем мукой и вмешиваем в тесто. Тесто должно выстоять в течение четырех часов в теплом месте. Для этого переложите его в чистую емкость, смазанную растительным маслом или сливочным маслом. За это время тесто должно увеличиться почти втрое. Осторожно скатайте с него шарики и вложите в формы. Накройте их и снова оставьте. Выпекать панетоне следует при температуре 170 С примерно 50 минут. Время выпечки может быть другим, следите за тестом и проверяйте на готовность деревянной палочкой. Через 30 минут можно прикрыть паски фольгой, чтобы не подгорели.

В целом же ознакомьтесь с правилами работы с дрожжевым тестом. От этого любая выпечка выигрывает, а не только панетоне.