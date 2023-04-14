Бутерброды разлетаются через минуту: бюджетная намазка по еврейскому рецепту
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Попробуйте – и такие бутерброды будут на каждом вашем праздничном столе
Есть много рецептов намазок на бутерброды. Некоторые из них очень жирные и калорийные, другие рассчитаны на правильное питание и диету. Рассказываем о еврейской намазке. Ее, как и копеечную закуску из мяса и сала, можно поставить на праздничный стол или использовать к завтраку.
Рецептом еврейской намазки поделились на портале "Сенсация". Подобные пасты для закусок есть в разных кухнях мира и со временем трансформируются в самые разные рецепты.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500-700 граммов
- Твердый сыр – 150 граммов
- Яйца куриные – 2 штуки
- Грецкие орехи – 50 граммов
- Сметана – 75 граммов
- Горчица – 1 чайная ложка
- Соль – по вкусу
- Перец молотый – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Отвариваем куриное филе. Это можно сделать заранее. Режем его и разбираем на волокна. Куриные яйца отвариваем, чистим и натираем на терке.
- Твердый сыр тоже натираем. Обжариваем и измельчаем орехи. Все смешиваем между собой, солим, перчим, заправляем горчицей и сметаной. По желанию мелко нарезаем зелень.
Такая намазка может храниться сутки в холодильнике. Если есть заранее сваренное мясо, рецепт выручит, когда гости на пороге – просто подайте сытную и вкусную пасту с греночками и заварите имбирного чая.