Бутерброды разлетаются через минуту: бюджетная намазка по еврейскому рецепту

Попробуйте – и такие бутерброды будут на каждом вашем праздничном столе

Есть много рецептов намазок на бутерброды. Некоторые из них очень жирные и калорийные, другие рассчитаны на правильное питание и диету. Рассказываем о еврейской намазке. Ее, как и копеечную закуску из мяса и сала, можно поставить на праздничный стол или использовать к завтраку.

Рецептом еврейской намазки поделились на портале "Сенсация". Подобные пасты для закусок есть в разных кухнях мира и со временем трансформируются в самые разные рецепты.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500-700 граммов

Твердый сыр – 150 граммов

Яйца куриные – 2 штуки

Грецкие орехи – 50 граммов

Сметана – 75 граммов

Горчица – 1 чайная ложка

Соль – по вкусу

Перец молотый – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем куриное филе. Это можно сделать заранее. Режем его и разбираем на волокна. Куриные яйца отвариваем, чистим и натираем на терке. Твердый сыр тоже натираем. Обжариваем и измельчаем орехи. Все смешиваем между собой, солим, перчим, заправляем горчицей и сметаной. По желанию мелко нарезаем зелень.

Такая намазка может храниться сутки в холодильнике. Если есть заранее сваренное мясо, рецепт выручит, когда гости на пороге – просто подайте сытную и вкусную пасту с греночками и заварите имбирного чая.