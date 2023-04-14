Как у мамы: невероятные ароматные котлеты без хлеба и яиц

Идеальны к любому гарниру

Заканчивается пост, а это значит, что скоро снова актуальными станут рецепты котлет. Если нет сил на котлеты с секретом, попробуйте приготовить невероятные сочные котлеты из фарша.

"Сенсация" поделилась простым и бюджетным рецептом сочных котлет без хлеба, яиц и лука. Для пикантности следует добавить немного чеснока, а лук заменить укропом.

Ингредиенты:

Пятьсот граммов любого фарша по вашему вкусу

Свежая зелень (по вашему вкусу)

Сто миллилитров воды

Два зубчика чеснока

Одна чайная ложка соли

Черный молотый перец

Способ приготовления:

Берем любую зелень, которая вам нравится. Нарезаем ее очень мелко – чем меньше будут кусочки, тем ароматнее будут котлеты. В глубокую миску засыпаем фарш и укроп. Добавляем соль и перец и выжимаем чеснок. Также не забываем о воде. Для того чтобы фарш был сочным, его нужно вымесить руками, как тесто. Если сделать это достаточно тщательно, фарш будет хорошо держать форму и не липнуть к рукам. Котлеты обжариваются на раскаленной сковороде по бокам на медленном огне. Цель – золотистая корочка.

К таким котлетам отлично подойдет любой гарнир. Но попробуйте приготовить к ним нежный морковный салат.