Как у мамы: невероятные ароматные котлеты без хлеба и яиц
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Идеальны к любому гарниру
Заканчивается пост, а это значит, что скоро снова актуальными станут рецепты котлет. Если нет сил на котлеты с секретом, попробуйте приготовить невероятные сочные котлеты из фарша.
"Сенсация" поделилась простым и бюджетным рецептом сочных котлет без хлеба, яиц и лука. Для пикантности следует добавить немного чеснока, а лук заменить укропом.
Ингредиенты:
- Пятьсот граммов любого фарша по вашему вкусу
- Свежая зелень (по вашему вкусу)
- Сто миллилитров воды
- Два зубчика чеснока
- Одна чайная ложка соли
- Черный молотый перец
Способ приготовления:
- Берем любую зелень, которая вам нравится. Нарезаем ее очень мелко – чем меньше будут кусочки, тем ароматнее будут котлеты.
- В глубокую миску засыпаем фарш и укроп. Добавляем соль и перец и выжимаем чеснок. Также не забываем о воде.
- Для того чтобы фарш был сочным, его нужно вымесить руками, как тесто. Если сделать это достаточно тщательно, фарш будет хорошо держать форму и не липнуть к рукам.
- Котлеты обжариваются на раскаленной сковороде по бокам на медленном огне. Цель – золотистая корочка.
К таким котлетам отлично подойдет любой гарнир. Но попробуйте приготовить к ним нежный морковный салат.