Такой ужин уплетут за обе щеки: необычный рецепт запеченной гречки
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Настоящее объедение!
Какой бы чудесной ни была гречневая крупа, иногда она кажется слишком обыденной. Чтобы разнообразить "гречневое" меню, предлагаем ее разнообразить.
"Прості рецепти" предлагают запечь гречку с овощами и яйцом в обычных стеклянных банках. Такое блюдо получается очень сытным и вкусным. Простое в приготовлении блюдо точно станет любимым в вашей семье.
Как запечь гречку с овощами и яйцом
Ингредиенты:
- крупа гречневая – 200 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- лук – 1 головка;
- масло – 50 мл;
- морковь – 1 шт;
- картофель – 1 шт;
- бульон – 100 мл;
- яйцо – 3 шт.
Способ приготовления:
- Промытую гречку залейте 500 мл кипятка. Добавьте в гречку соль и оставьте на 10 минут.
- Измельченный лук и чеснок обжарьте на растительном масле. Добавьте к овощам нарезанный соломкой морковь и нарезанный мелким кубиком картофель. Посолите по вкусу овощи и обжарьте до готовности.
- В стеклянные банки объемом 0,7 литра выложите по 3-4 столовых ложки готовых овощей.
- Дополните банки запаренной гречкой и добавьте в каждую 35 мл бульона, сверху выложите по 1 сырому яйцу.
- Накройте банки крышками из фольги. В каждой крышке с помощью зубочистки сделайте отверстия.
- Поставьте блюдо в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и готовьте 30 минут.
Из гречки можно приготовить постные котлеты. Уверены, что по вкусу вы их не отличите от мясных.