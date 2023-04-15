Такой ужин уплетут за обе щеки: необычный рецепт запеченной гречки

Настоящее объедение!

Какой бы чудесной ни была гречневая крупа, иногда она кажется слишком обыденной. Чтобы разнообразить "гречневое" меню, предлагаем ее разнообразить.

"Прості рецепти" предлагают запечь гречку с овощами и яйцом в обычных стеклянных банках. Такое блюдо получается очень сытным и вкусным. Простое в приготовлении блюдо точно станет любимым в вашей семье.

Как запечь гречку с овощами и яйцом

Ингредиенты:

крупа гречневая – 200 г;

чеснок – 1 зубчик;

лук – 1 головка;

масло – 50 мл;

морковь – 1 шт;

картофель – 1 шт;

бульон – 100 мл;

яйцо – 3 шт.

Способ приготовления:

Промытую гречку залейте 500 мл кипятка. Добавьте в гречку соль и оставьте на 10 минут. Измельченный лук и чеснок обжарьте на растительном масле. Добавьте к овощам нарезанный соломкой морковь и нарезанный мелким кубиком картофель. Посолите по вкусу овощи и обжарьте до готовности. В стеклянные банки объемом 0,7 литра выложите по 3-4 столовых ложки готовых овощей. Дополните банки запаренной гречкой и добавьте в каждую 35 мл бульона, сверху выложите по 1 сырому яйцу. Накройте банки крышками из фольги. В каждой крышке с помощью зубочистки сделайте отверстия. Поставьте блюдо в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и готовьте 30 минут.

Из гречки можно приготовить постные котлеты. Уверены, что по вкусу вы их не отличите от мясных.