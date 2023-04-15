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Такой ужин уплетут за обе щеки: необычный рецепт запеченной гречки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Запеченная гречка
Запеченная гречка. Фото shuba.life

Настоящее объедение!

Какой бы чудесной ни была гречневая крупа, иногда она кажется слишком обыденной. Чтобы разнообразить "гречневое" меню, предлагаем ее разнообразить.

"Прості рецепти" предлагают запечь гречку с овощами и яйцом в обычных стеклянных банках. Такое блюдо получается очень сытным и вкусным. Простое в приготовлении блюдо точно станет любимым в вашей семье.

Как запечь гречку с овощами и яйцом

Ингредиенты:

  • крупа гречневая – 200 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • лук – 1 головка;
  • масло – 50 мл;
  • морковь – 1 шт;
  • картофель – 1 шт;
  • бульон – 100 мл;
  • яйцо – 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Промытую гречку залейте 500 мл кипятка. Добавьте в гречку соль и оставьте на 10 минут.
  2. Измельченный лук и чеснок обжарьте на растительном масле. Добавьте к овощам нарезанный соломкой морковь и нарезанный мелким кубиком картофель. Посолите по вкусу овощи и обжарьте до готовности.
  3. В стеклянные банки объемом 0,7 литра выложите по 3-4 столовых ложки готовых овощей.
  4. Дополните банки запаренной гречкой и добавьте в каждую 35 мл бульона, сверху выложите по 1 сырому яйцу.
  5. Накройте банки крышками из фольги. В каждой крышке с помощью зубочистки сделайте отверстия.
  6. Поставьте блюдо в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и готовьте 30 минут.

Из гречки можно приготовить постные котлеты. Уверены, что по вкусу вы их не отличите от мясных.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Яйцо #Гречневая каша #Готовим дома