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Три ингредиента - и блюдо готово: рецепт рыбы, фаршированной грибами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Фаршированная рыба
Фаршированная рыба. Фото vkusnoo.com.ua

Подходит как для обычного обеда, так и для праздничного стола

Рыба — невероятно полезный продукт. Однако не всегда получается приготовить ее сочной. Замечательный вариант — нафаршировать ее и запечь в фольге.

Приготовленная по рецепту "Мама.укр" рыба получается настолько ароматной, нежной и сытной, что гости пальчики оближут от удовольствия. К тому же такая закуска очень красива: и сможет стать украшением любого праздничного стола.

Как приготовить рыбу, фаршированную грибами

Ингредиенты:

  • пеленгас — 1,5-2 кг;
  • шампиньоны – 500 г;
  • рис – 0,5 стакана;
  • масло для жарки;
  • соль, перец, приправы для рыбы по вкусу.

Способ приготовления:

  • Рыбу помыть, почистить, разрезать живот, очистить от внутренностей и достать позвоночник. При этом необходимо постараться не нарушать целостность рыбы.
  • Грибы помыть, почистить и поджарить на растительном масле до готовности.
  • Рис помыть и отварить в подсоленной воде до готовности.
  • Перемешать рис с грибами, посолить, поперчить.
  • Наполнить рыбу этим фаршем и зашить разрез.
  • Рыбу завернуть в фольгу и поставить запекаться в духовку на 45 минут. Готовую рыбу украсить ломтиками лимона, веточками зелени и цветочками из моркови.

Если вам не хочется "плясать" на кухне, можно запечь скумбрию в банке. Такое блюдо поразит вас своей легкостью, а близких — невероятным вкусом.

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#Рецепт #Рыба #Готовим дома