Три ингредиента - и блюдо готово: рецепт рыбы, фаршированной грибами
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Подходит как для обычного обеда, так и для праздничного стола
Рыба — невероятно полезный продукт. Однако не всегда получается приготовить ее сочной. Замечательный вариант — нафаршировать ее и запечь в фольге.
Приготовленная по рецепту "Мама.укр" рыба получается настолько ароматной, нежной и сытной, что гости пальчики оближут от удовольствия. К тому же такая закуска очень красива: и сможет стать украшением любого праздничного стола.
Как приготовить рыбу, фаршированную грибами
Ингредиенты:
- пеленгас — 1,5-2 кг;
- шампиньоны – 500 г;
- рис – 0,5 стакана;
- масло для жарки;
- соль, перец, приправы для рыбы по вкусу.
Способ приготовления:
- Рыбу помыть, почистить, разрезать живот, очистить от внутренностей и достать позвоночник. При этом необходимо постараться не нарушать целостность рыбы.
- Грибы помыть, почистить и поджарить на растительном масле до готовности.
- Рис помыть и отварить в подсоленной воде до готовности.
- Перемешать рис с грибами, посолить, поперчить.
- Наполнить рыбу этим фаршем и зашить разрез.
- Рыбу завернуть в фольгу и поставить запекаться в духовку на 45 минут. Готовую рыбу украсить ломтиками лимона, веточками зелени и цветочками из моркови.
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