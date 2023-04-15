Три ингредиента - и блюдо готово: рецепт рыбы, фаршированной грибами

Подходит как для обычного обеда, так и для праздничного стола

Рыба — невероятно полезный продукт. Однако не всегда получается приготовить ее сочной. Замечательный вариант — нафаршировать ее и запечь в фольге.

Приготовленная по рецепту "Мама.укр" рыба получается настолько ароматной, нежной и сытной, что гости пальчики оближут от удовольствия. К тому же такая закуска очень красива: и сможет стать украшением любого праздничного стола.

Как приготовить рыбу, фаршированную грибами

Ингредиенты:

пеленгас — 1,5-2 кг;

шампиньоны – 500 г;

рис – 0,5 стакана;

масло для жарки;

соль, перец, приправы для рыбы по вкусу.

Способ приготовления:

Рыбу помыть, почистить, разрезать живот, очистить от внутренностей и достать позвоночник. При этом необходимо постараться не нарушать целостность рыбы.

Грибы помыть, почистить и поджарить на растительном масле до готовности.

Рис помыть и отварить в подсоленной воде до готовности.

Перемешать рис с грибами, посолить, поперчить.

Наполнить рыбу этим фаршем и зашить разрез.

Рыбу завернуть в фольгу и поставить запекаться в духовку на 45 минут. Готовую рыбу украсить ломтиками лимона, веточками зелени и цветочками из моркови.

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