Рецепт необычного жульена в булочке: уплетут все и попросят еще

Невероятная подача вкусного блюда

Жульен стал уже довольно привычной закуской, этим блюдом вряд ли кого-то удивишь. Обычно его подают к столу в небольших формочках. Но если вы хотите сделать что-то неординарное, можно попробовать жульен в съедобной формочке.

Хрустящие ароматные булочки, нафаршированные вкусной начинкой из куриного мяса, грибов и сыра – очень соблазнительная и вкусная идея.

Такой жюльен по рецепту "Їсти" получается гораздо сытнее и вкуснее. Закуску не стыдно подать на праздничный стол. Попробовав блюдо впервые, вы непременно будете возвращаться к его приготовлению еще не раз. К тому же, он достаточно легко готовится и требует минимальных усилий и времени.

Как приготовить жульен в булочке

Ингредиенты:

400 г филе курицы или куриного бедра

400 г шампиньонов

200 г сметаны

150 г твердого сыра

2 луковицы

6 круглых несладких булочек.

Способ приготовления:

Куриное мясо отварить в подсоленной воде, мелко порезать. Лук порезать, прожарить на растительном масле. Грибы мелко порезать, добавить в лук, обжарить до готовности. Добавить сметану, жарить еще минут 15. В булочках срезать верхом и выбрать серединку. Сыр натереть на грубой терке. Жюльен выложить в булочки, посыпать тертым сыром и запекать до зарумянивания.

Кстати, такие булочки для жульена можно приготовить дома. Вы удивитесь, насколько это легко.