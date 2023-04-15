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Рецепт необычного жульена в булочке: уплетут все и попросят еще

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Жульен в булочках
Жульен в булочках. Фото 1000.menu

Невероятная подача вкусного блюда

Жульен стал уже довольно привычной закуской, этим блюдом вряд ли кого-то удивишь. Обычно его подают к столу в небольших формочках. Но если вы хотите сделать что-то неординарное, можно попробовать жульен в съедобной формочке.

Хрустящие ароматные булочки, нафаршированные вкусной начинкой из куриного мяса, грибов и сыра – очень соблазнительная и вкусная идея.

Такой жюльен по рецепту "Їсти" получается гораздо сытнее и вкуснее. Закуску не стыдно подать на праздничный стол. Попробовав блюдо впервые, вы непременно будете возвращаться к его приготовлению еще не раз. К тому же, он достаточно легко готовится и требует минимальных усилий и времени.

Как приготовить жульен в булочке

Ингредиенты:

  • 400 г филе курицы или куриного бедра
  • 400 г шампиньонов
  • 200 г сметаны
  • 150 г твердого сыра
  • 2 луковицы
  • 6 круглых несладких булочек.

Способ приготовления:

  1. Куриное мясо отварить в подсоленной воде, мелко порезать.
  2. Лук порезать, прожарить на растительном масле.
  3. Грибы мелко порезать, добавить в лук, обжарить до готовности.
  4. Добавить сметану, жарить еще минут 15.
  5. В булочках срезать верхом и выбрать серединку.
  6. Сыр натереть на грубой терке.
  7. Жюльен выложить в булочки, посыпать тертым сыром и запекать до зарумянивания.

Кстати, такие булочки для жульена можно приготовить дома. Вы удивитесь, насколько это легко.

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