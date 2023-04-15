Рецепт необычного жульена в булочке: уплетут все и попросят еще
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Невероятная подача вкусного блюда
Жульен стал уже довольно привычной закуской, этим блюдом вряд ли кого-то удивишь. Обычно его подают к столу в небольших формочках. Но если вы хотите сделать что-то неординарное, можно попробовать жульен в съедобной формочке.
Хрустящие ароматные булочки, нафаршированные вкусной начинкой из куриного мяса, грибов и сыра – очень соблазнительная и вкусная идея.
Такой жюльен по рецепту "Їсти" получается гораздо сытнее и вкуснее. Закуску не стыдно подать на праздничный стол. Попробовав блюдо впервые, вы непременно будете возвращаться к его приготовлению еще не раз. К тому же, он достаточно легко готовится и требует минимальных усилий и времени.
Как приготовить жульен в булочке
Ингредиенты:
- 400 г филе курицы или куриного бедра
- 400 г шампиньонов
- 200 г сметаны
- 150 г твердого сыра
- 2 луковицы
- 6 круглых несладких булочек.
Способ приготовления:
- Куриное мясо отварить в подсоленной воде, мелко порезать.
- Лук порезать, прожарить на растительном масле.
- Грибы мелко порезать, добавить в лук, обжарить до готовности.
- Добавить сметану, жарить еще минут 15.
- В булочках срезать верхом и выбрать серединку.
- Сыр натереть на грубой терке.
- Жюльен выложить в булочки, посыпать тертым сыром и запекать до зарумянивания.
Кстати, такие булочки для жульена можно приготовить дома. Вы удивитесь, насколько это легко.