Приготовьте свинину в луковой шелухе - и от гостей отбоя не будет
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Простой рецепт — и феерический результат
Надоели классические рецепты приготовления свинины и хочется чего-то нового и необычного? Тогда попробуйте сварить ее в луковой шелухе — приготовленное таким образом мясо будет нежным и ароматным.
Для этого рецепта Shuba советует выбрать свиную грудинку с большим количеством мяса. Также необходимо тщательно промыть луковую шелуху, чтобы в блюде не было пыли и грязи. И не забывайте фантазировать во время приготовления грудинки — смело добавляйте паприку, перец чили, ароматные травы и другие специи по вашему вкусу.
Как приготовить свиную грудинку в луковой шелухе
Ингредиенты:
- свиная грудинка — 900 г;
- шелуха лука — 20 г;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- перец черный горошком, соль — по вкусу;
- вода — 1.5 л.
Способ приготовления:
- Хорошо промойте грудинку и разрежьте на несколько частей.
- Шелуху лука промойте под проточной водой, чтобы удалить грязь. Уложите в глубокую кастрюлю, залейте водой. Добавьте соль, перец и нарезанный кусочками чеснок. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
- Положите грудинку в кастрюлю так, чтобы она была полностью в воде. Накройте крышкой и доведите до кипения. Варите не менее часа.
- Готовую грудинку следует окутать пищевой пленкой и положить в холодильник на час.
Подавать можно с любимым картофелем или рисом.