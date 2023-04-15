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Приготовьте свинину в луковой шелухе - и от гостей отбоя не будет

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Яркая и сочная свиная грудинка в луковой шелухе
Яркая и сочная свиная грудинка в луковой шелухе. Фото shuba.life

Простой рецепт — и феерический результат

Надоели классические рецепты приготовления свинины и хочется чего-то нового и необычного? Тогда попробуйте сварить ее в луковой шелухе — приготовленное таким образом мясо будет нежным и ароматным.

Для этого рецепта Shuba советует выбрать свиную грудинку с большим количеством мяса. Также необходимо тщательно промыть луковую шелуху, чтобы в блюде не было пыли и грязи. И не забывайте фантазировать во время приготовления грудинки — смело добавляйте паприку, перец чили, ароматные травы и другие специи по вашему вкусу.

Как приготовить свиную грудинку в луковой шелухе

Ингредиенты:

  • свиная грудинка — 900 г;
  • шелуха лука — 20 г;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • перец черный горошком, соль — по вкусу;
  • вода — 1.5 л.

Способ приготовления:

  1. Хорошо промойте грудинку и разрежьте на несколько частей.
  2. Шелуху лука промойте под проточной водой, чтобы удалить грязь. Уложите в глубокую кастрюлю, залейте водой. Добавьте соль, перец и нарезанный кусочками чеснок. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
  3. Положите грудинку в кастрюлю так, чтобы она была полностью в воде. Накройте крышкой и доведите до кипения. Варите не менее часа.
  4. Готовую грудинку следует окутать пищевой пленкой и положить в холодильник на час.

Подавать можно с любимым картофелем или рисом.

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