Десять минут - и вы уже едите: рецепт самых ленивых хачапури в багете

Устройте дома Грузию!

Нежный и вкусный хачапури — одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Приготовить его дома совсем несложно, а тем более если хачапури — ленивое.

По рецепту Ukr.media вам не понадобится замешивать тесто, ведь готовится блюдо в багете. Такой супербыстрый и простой способ приготовления — отличная идея для завтрака, обеда или ужина.

Как приготовить хачапури в багете

Ингредиенты:

хлеб багет – 1 шт.;

сыр сулугуни — 250 граммов;

сыр нежирный — 150 граммов;

яйца перепелиные – 6 шт. (или куриные яйца – 4 шт.);

сливочное масло — 50 гр.

Способ приготовления:

Вырезать всю середину из багета. Края должны быть цельными. Смешать сулугуни, творог и яйца до однородной консистенции. Добавляем 2 перепелиных яйца. Поместить творожную начинку в середину багета. Разогреть духовку до 220 градусов и запечь блюдо в духовке прямо на решетке. Сливочным маслом необходимо протереть края багета, чтобы размягчить их. Также нужно положить сливочное масло внутрь начинки, сверху вылить 2 перепелиных яйца и еще раз протереть края сливочным маслом.

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