Десять минут - и вы уже едите: рецепт самых ленивых хачапури в багете
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Устройте дома Грузию!
Нежный и вкусный хачапури — одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Приготовить его дома совсем несложно, а тем более если хачапури — ленивое.
По рецепту Ukr.media вам не понадобится замешивать тесто, ведь готовится блюдо в багете. Такой супербыстрый и простой способ приготовления — отличная идея для завтрака, обеда или ужина.
Как приготовить хачапури в багете
Ингредиенты:
- хлеб багет – 1 шт.;
- сыр сулугуни — 250 граммов;
- сыр нежирный — 150 граммов;
- яйца перепелиные – 6 шт. (или куриные яйца – 4 шт.);
- сливочное масло — 50 гр.
Способ приготовления:
- Вырезать всю середину из багета. Края должны быть цельными.
- Смешать сулугуни, творог и яйца до однородной консистенции. Добавляем 2 перепелиных яйца.
- Поместить творожную начинку в середину багета.
- Разогреть духовку до 220 градусов и запечь блюдо в духовке прямо на решетке.
- Сливочным маслом необходимо протереть края багета, чтобы размягчить их. Также нужно положить сливочное масло внутрь начинки, сверху вылить 2 перепелиных яйца и еще раз протереть края сливочным маслом.
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