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Когда гости на пороге: дешевая пятиминутная намазка на бутерброды

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант внезапной быстрой закуски
Прекрасный вариант внезапной быстрой закуски. Фото ukr.media

Идеальна, когда неожиданно приходят гости

Намазка – идеальный вариант блюда на скорую руку. Если вы уже пробовали еврейскую пасту для бутербродов, попробуйте приготовить намазку с сардинами и сыром.

Рецептом простой и быстрой пасты для бутербродов поделились на портале "Сенсация". Особенно он выручает, если гости пришли врасплох.

Ингредиенты:

  • 1 багет пшеничный
  • 2 куриных яйца
  • 200 граммов копченого сыра
  • 240 граммов сардин в масле
  • 3 столовые ложки майонеза
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 огурец
  • 10 граммов петрушки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготавливаем продукты. Нарезаем багет по диагонали небольшими ломтиками, кусочки обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Они должны приобрести приятный румяный цвет. Натрите хлеб очищенным чесноком, каждый раз опуская зубчик в соль.
  2. На время отставьте гренки и займитесь приготовлением начинки. Очистите и натрите на мелкой терке предварительно отварные яйца. Копченый сыр тоже натрите. Слейте жидкость из сардин и разомните рыбу вилкой.
  3. Соедините все ингредиенты пасты в одной миске, добавьте измельченные петрушку и чеснок, заправьте майонезом. Тщательно перемешайте.

Полученной смесью намажьте гренки. Их можно подать как легкий перекус, полезный завтрак или праздничную закуску. А чтобы было еще сытнее, майонез в рецепте можно заменить соусом из консервированной фасоли.

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#Рецепт #Сардина #намазка