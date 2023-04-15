Когда гости на пороге: дешевая пятиминутная намазка на бутерброды

Идеальна, когда неожиданно приходят гости

Намазка – идеальный вариант блюда на скорую руку. Если вы уже пробовали еврейскую пасту для бутербродов, попробуйте приготовить намазку с сардинами и сыром.

Рецептом простой и быстрой пасты для бутербродов поделились на портале "Сенсация". Особенно он выручает, если гости пришли врасплох.

Ингредиенты:

1 багет пшеничный

2 куриных яйца

200 граммов копченого сыра

240 граммов сардин в масле

3 столовые ложки майонеза

3 зубчика чеснока

1 огурец

10 граммов петрушки

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Подготавливаем продукты. Нарезаем багет по диагонали небольшими ломтиками, кусочки обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Они должны приобрести приятный румяный цвет. Натрите хлеб очищенным чесноком, каждый раз опуская зубчик в соль. На время отставьте гренки и займитесь приготовлением начинки. Очистите и натрите на мелкой терке предварительно отварные яйца. Копченый сыр тоже натрите. Слейте жидкость из сардин и разомните рыбу вилкой. Соедините все ингредиенты пасты в одной миске, добавьте измельченные петрушку и чеснок, заправьте майонезом. Тщательно перемешайте.

Полученной смесью намажьте гренки. Их можно подать как легкий перекус, полезный завтрак или праздничную закуску. А чтобы было еще сытнее, майонез в рецепте можно заменить соусом из консервированной фасоли.