Когда гости на пороге: дешевая пятиминутная намазка на бутерброды
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Идеальна, когда неожиданно приходят гости
Намазка – идеальный вариант блюда на скорую руку. Если вы уже пробовали еврейскую пасту для бутербродов, попробуйте приготовить намазку с сардинами и сыром.
Рецептом простой и быстрой пасты для бутербродов поделились на портале "Сенсация". Особенно он выручает, если гости пришли врасплох.
Ингредиенты:
- 1 багет пшеничный
- 2 куриных яйца
- 200 граммов копченого сыра
- 240 граммов сардин в масле
- 3 столовые ложки майонеза
- 3 зубчика чеснока
- 1 огурец
- 10 граммов петрушки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Подготавливаем продукты. Нарезаем багет по диагонали небольшими ломтиками, кусочки обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Они должны приобрести приятный румяный цвет. Натрите хлеб очищенным чесноком, каждый раз опуская зубчик в соль.
- На время отставьте гренки и займитесь приготовлением начинки. Очистите и натрите на мелкой терке предварительно отварные яйца. Копченый сыр тоже натрите. Слейте жидкость из сардин и разомните рыбу вилкой.
- Соедините все ингредиенты пасты в одной миске, добавьте измельченные петрушку и чеснок, заправьте майонезом. Тщательно перемешайте.
Полученной смесью намажьте гренки. Их можно подать как легкий перекус, полезный завтрак или праздничную закуску. А чтобы было еще сытнее, майонез в рецепте можно заменить соусом из консервированной фасоли.