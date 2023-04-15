Дети будут в восторге: хрустящие "клубочки" с куриным фаршем

Идеально и на каждый день, и для детского праздника

Детский праздник – всегда стресс. Ведь кроме того, что блюда должны быть вкусными, они еще и должны выглядеть привлекательно для маленьких приверед. А кроме молочных коктейлей нужно детей еще и накормить чем-нибудь.

Портал gurman.co.ua поделился рецептом интересного блюда. Это клубочки из куриного фарша, запеченные в слоеном тесте.

Ингредиенты:

350 г куриного фарша;

200 г готового слоеного теста;

1 головка лука;

1 желток;

соль и перец;

растительное масло.

Способ приготовления:

Лук режем очень мелко, смешиваем с мясом, немного солим и перчим. Все хорошо вымешиваем – это будет начинка для клубочков. С этой массы следует скачать шарики среднего размера. Размороженное тесто тонко раскатываем и нарезаем небольшими полосками. Этими полосками обматываем мясные шарики так, чтобы напоминали клубок с нитями. Не обязательно полностью прятать фарш за тестом. Заготовки смазываем взбитым желтком и выкладываем на противень. Они выпекаются 25-35 минут при температуре 180 градусов.

Лучшее в этом рецепте то, что малыш может взять клубочек в руку и съесть, не запачкав все вокруг. А на десерт испечь настоящий торт из японского бисквита.