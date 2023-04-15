Дети будут в восторге: хрустящие "клубочки" с куриным фаршем
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Идеально и на каждый день, и для детского праздника
Детский праздник – всегда стресс. Ведь кроме того, что блюда должны быть вкусными, они еще и должны выглядеть привлекательно для маленьких приверед. А кроме молочных коктейлей нужно детей еще и накормить чем-нибудь.
Портал gurman.co.ua поделился рецептом интересного блюда. Это клубочки из куриного фарша, запеченные в слоеном тесте.
Ингредиенты:
- 350 г куриного фарша;
- 200 г готового слоеного теста;
- 1 головка лука;
- 1 желток;
- соль и перец;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Лук режем очень мелко, смешиваем с мясом, немного солим и перчим. Все хорошо вымешиваем – это будет начинка для клубочков.
- С этой массы следует скачать шарики среднего размера. Размороженное тесто тонко раскатываем и нарезаем небольшими полосками. Этими полосками обматываем мясные шарики так, чтобы напоминали клубок с нитями. Не обязательно полностью прятать фарш за тестом.
- Заготовки смазываем взбитым желтком и выкладываем на противень. Они выпекаются 25-35 минут при температуре 180 градусов.
Лучшее в этом рецепте то, что малыш может взять клубочек в руку и съесть, не запачкав все вокруг. А на десерт испечь настоящий торт из японского бисквита.