Один ингредиент — и "поплывет во рту": невероятно вкусная запеченная рыба
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Если искали идеальный маринад для рыбы - это он
Праздничные блюда из рыбы – дело не совсем простое. Если вы уже готовили скумбрию в банке, попробуйте приготовить сибас, запеченный в маринаде с кунжутной пастой.
Ароматы и вкусы этого блюда соединяются в неповторимый ансамбль. Рецептом поделились на портале gurman.co.ua.
Ингредиенты:
- паста кунжутная "Тахини" — 180 г;
- рыба сибас – до 2 кг;
- лимоны – 2 шт.;
- масло – 30 г;
- оливки – 100 г;
- чесночные зубчики – 3 шт.;
- йогурт классический – 30 мл;
- черри — 350 г;
- анчоусы – 4 шт.;
- соль, орегано.
Способ приготовления:
- Рыбу очищаем, потрошим, удаляем с головы жабры, тщательно промываем тушку, просушиваем салфетками. В чаше соединяем нарезанные кольцами анчоусы и оливки, выдавленный прессом чеснок, чуть-чуть масла, орегано. Перебиваем все блендером.
- Обмазываем сибас полученной смесью, выкладываем в форму вместе с томатами и другой зеленью.
- Сбрызгиваем рыбу соком, выжатым из половины лимона, вторую часть цитрусового плода нарезаем кусочками, кладем внутрь рыбы, запекаем все вместе 35 минут (190 °C).
- Смешиваем тахини, сок половины лимона, выжатый прессом чесночный зубок, 30 мл питьевой воды и йогурт – этой смесью в процессе поливаем рыбку.
Подаем блюдо с помидорами черри и ароматным соусом. А для того чтобы блюдо не создало проблем в процессе подготовки, просмотрите материал о том, как легко почистить рыбу.