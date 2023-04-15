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Один ингредиент — и "поплывет во рту": невероятно вкусная запеченная рыба

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Рыба получается очень вкусной и сочной
Рыба получается очень вкусной и сочной. Фото Baba Haber

Если искали идеальный маринад для рыбы - это он

Праздничные блюда из рыбы – дело не совсем простое. Если вы уже готовили скумбрию в банке, попробуйте приготовить сибас, запеченный в маринаде с кунжутной пастой.

Ароматы и вкусы этого блюда соединяются в неповторимый ансамбль. Рецептом поделились на портале gurman.co.ua.

Ингредиенты:

  • паста кунжутная "Тахини" — 180 г;
  • рыба сибас – до 2 кг;
  • лимоны – 2 шт.;
  • масло – 30 г;
  • оливки – 100 г;
  • чесночные зубчики – 3 шт.;
  • йогурт классический – 30 мл;
  • черри — 350 г;
  • анчоусы – 4 шт.;
  • соль, орегано.

Способ приготовления:

  1. Рыбу очищаем, потрошим, удаляем с головы жабры, тщательно промываем тушку, просушиваем салфетками. В чаше соединяем нарезанные кольцами анчоусы и оливки, выдавленный прессом чеснок, чуть-чуть масла, орегано. Перебиваем все блендером.
  2. Обмазываем сибас полученной смесью, выкладываем в форму вместе с томатами и другой зеленью.
  3. Сбрызгиваем рыбу соком, выжатым из половины лимона, вторую часть цитрусового плода нарезаем кусочками, кладем внутрь рыбы, запекаем все вместе 35 минут (190 °C).
  4. Смешиваем тахини, сок половины лимона, выжатый прессом чесночный зубок, 30 мл питьевой воды и йогурт – этой смесью в процессе поливаем рыбку.

Подаем блюдо с помидорами черри и ароматным соусом. А для того чтобы блюдо не создало проблем в процессе подготовки, просмотрите материал о том, как легко почистить рыбу.

Теги:
#Рецепт #Праздничный рецепт #Запеченная рыба