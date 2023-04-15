Гости оближут тарелку: изысканный салат "Ночь"

Салат получается вкусным и сочным

Этот простой и вкусный салат подойдет для любого застолья, на день рождения и каждый день. А майонез для него можно приготовить своими силами.

В закуске под поэтическим названием "Ночь" сочетается сытность куриного мяса и пикантная кислинка маринованных грибочков. Интересным салатом поделились на сайте "Колежанка".

Ингредиенты:

яйца вареные – 5 шт

грудка куриная копченая – 200 г

грибы маринованные – 200 г

творог 100-150 г

зелень для украшения

майонез или сметана

Способ приготовления:

Очищаем вареные яйца, отделяем белки от желтков. Отдельно натираем. Мясо и грибы мелко режем. Сыр натираем на мелкой терке. Мясо заправляем майонезом. Выкладываем слоями снизу вверх: мясо, грибы, майонез, белки, майонез, сыр, майонез. желтки. Украшаем по желанию зеленью.

Это идеальный универсальный салат для любого застолья. Просто как крабовый салат из трех ингредиентов.