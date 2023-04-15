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Гости оближут тарелку: изысканный салат "Ночь"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень красивый салат к праздничному столу
Очень красивый салат к праздничному столу. Фото Копилка рецептов

Салат получается вкусным и сочным

Этот простой и вкусный салат подойдет для любого застолья, на день рождения и каждый день. А майонез для него можно приготовить своими силами.

В закуске под поэтическим названием "Ночь" сочетается сытность куриного мяса и пикантная кислинка маринованных грибочков. Интересным салатом поделились на сайте "Колежанка".

Ингредиенты:

  • яйца вареные – 5 шт
  • грудка куриная копченая – 200 г
  • грибы маринованные – 200 г
  • творог 100-150 г
  • зелень для украшения
  • майонез или сметана

Способ приготовления:

  1. Очищаем вареные яйца, отделяем белки от желтков. Отдельно натираем. Мясо и грибы мелко режем. Сыр натираем на мелкой терке.
  2. Мясо заправляем майонезом. Выкладываем слоями снизу вверх: мясо, грибы, майонез, белки, майонез, сыр, майонез. желтки. Украшаем по желанию зеленью.

Это идеальный универсальный салат для любого застолья. Просто как крабовый салат из трех ингредиентов.

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