Гости оближут тарелку: изысканный салат "Ночь"
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Салат получается вкусным и сочным
Этот простой и вкусный салат подойдет для любого застолья, на день рождения и каждый день. А майонез для него можно приготовить своими силами.
В закуске под поэтическим названием "Ночь" сочетается сытность куриного мяса и пикантная кислинка маринованных грибочков. Интересным салатом поделились на сайте "Колежанка".
Ингредиенты:
- яйца вареные – 5 шт
- грудка куриная копченая – 200 г
- грибы маринованные – 200 г
- творог 100-150 г
- зелень для украшения
- майонез или сметана
Способ приготовления:
- Очищаем вареные яйца, отделяем белки от желтков. Отдельно натираем. Мясо и грибы мелко режем. Сыр натираем на мелкой терке.
- Мясо заправляем майонезом. Выкладываем слоями снизу вверх: мясо, грибы, майонез, белки, майонез, сыр, майонез. желтки. Украшаем по желанию зеленью.
Это идеальный универсальный салат для любого застолья. Просто как крабовый салат из трех ингредиентов.