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Рецепт недорогой домашней колбасы, от которой вы не сможете оторваться

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Домашняя колбаса
Домашняя колбаса. Фото shuba.life

Блюдо для праздничного стола

Пасхальные праздники — это не только любимая паска и красивые крашанки. В пасхальную корзину в церковь всегда кладут также домашнюю и вкусную колбасу.

Вот рецептом такой колбасы мы с вами и поделимся. "Главред" обещает, что на ее приготовление вам не потребуется много времени, а колбаса станет любимым блюдом не только на пасхальном столе, а и в качестве ежедневного перекуса.

Как приготовить домашнюю колбасу

Ингредиенты:

  • бедра куриные без костей — 900 гр;
  • перец молотый, соль, чеснок, приправы — по вкусу;
  • желатин — 1 пакетик (15 гр);
  • майонез легкий — 2 столовые ложки.

Способ приготовления:

  1. Курицу помыть, и убрать все кости. Кожу с куриных бедер снимать не нужно — так колбаса будет вкуснее.
  2. Куриное мясо порезать небольшими кусочками — не более 2 см.
  3. Чеснок по вкусу измельчить, добавить к мясу.
  4. Курицу на домашнюю колбасу посолить, поперчить, добавить специи.
  5. В мясо необходимо добавить 2 столовые ложки легкого майонеза, перемешать, дать постоять 10 минут.
  6. Добавить желатин и снова перемешать.
  7. В пищевую пленку выложить часть фарша на домашнюю колбасу и аккуратно, плотно завернуть, свернуть в фольгу для запекания.
  8. Разогреть духовку до 100 гр и запекать домашнюю куриную колбасу 60 минут.
  9. Достать колбасу из духовки, дать остыть и отправить в холодильник на сутки.

Кстати, "Телеграф" уже делился рецептом домашней колбасы из двух ингредиентов. Быстрый рецепт невероятно вкусного блюда.

Теги:
#Рецепт #Колбаса #Пасха #Домашняя колбаса