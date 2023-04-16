Рецепт недорогой домашней колбасы, от которой вы не сможете оторваться

Блюдо для праздничного стола

Пасхальные праздники — это не только любимая паска и красивые крашанки. В пасхальную корзину в церковь всегда кладут также домашнюю и вкусную колбасу.

Вот рецептом такой колбасы мы с вами и поделимся. "Главред" обещает, что на ее приготовление вам не потребуется много времени, а колбаса станет любимым блюдом не только на пасхальном столе, а и в качестве ежедневного перекуса.

Как приготовить домашнюю колбасу

Ингредиенты:

бедра куриные без костей — 900 гр;

перец молотый, соль, чеснок, приправы — по вкусу;

желатин — 1 пакетик (15 гр);

майонез легкий — 2 столовые ложки.

Способ приготовления:

Курицу помыть, и убрать все кости. Кожу с куриных бедер снимать не нужно — так колбаса будет вкуснее. Куриное мясо порезать небольшими кусочками — не более 2 см. Чеснок по вкусу измельчить, добавить к мясу. Курицу на домашнюю колбасу посолить, поперчить, добавить специи. В мясо необходимо добавить 2 столовые ложки легкого майонеза, перемешать, дать постоять 10 минут. Добавить желатин и снова перемешать. В пищевую пленку выложить часть фарша на домашнюю колбасу и аккуратно, плотно завернуть, свернуть в фольгу для запекания. Разогреть духовку до 100 гр и запекать домашнюю куриную колбасу 60 минут. Достать колбасу из духовки, дать остыть и отправить в холодильник на сутки.

Кстати, "Телеграф" уже делился рецептом домашней колбасы из двух ингредиентов. Быстрый рецепт невероятно вкусного блюда.