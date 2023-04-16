Рецепт недорогой домашней колбасы, от которой вы не сможете оторваться
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Блюдо для праздничного стола
Пасхальные праздники — это не только любимая паска и красивые крашанки. В пасхальную корзину в церковь всегда кладут также домашнюю и вкусную колбасу.
Вот рецептом такой колбасы мы с вами и поделимся. "Главред" обещает, что на ее приготовление вам не потребуется много времени, а колбаса станет любимым блюдом не только на пасхальном столе, а и в качестве ежедневного перекуса.
Как приготовить домашнюю колбасу
Ингредиенты:
- бедра куриные без костей — 900 гр;
- перец молотый, соль, чеснок, приправы — по вкусу;
- желатин — 1 пакетик (15 гр);
- майонез легкий — 2 столовые ложки.
Способ приготовления:
- Курицу помыть, и убрать все кости. Кожу с куриных бедер снимать не нужно — так колбаса будет вкуснее.
- Куриное мясо порезать небольшими кусочками — не более 2 см.
- Чеснок по вкусу измельчить, добавить к мясу.
- Курицу на домашнюю колбасу посолить, поперчить, добавить специи.
- В мясо необходимо добавить 2 столовые ложки легкого майонеза, перемешать, дать постоять 10 минут.
- Добавить желатин и снова перемешать.
- В пищевую пленку выложить часть фарша на домашнюю колбасу и аккуратно, плотно завернуть, свернуть в фольгу для запекания.
- Разогреть духовку до 100 гр и запекать домашнюю куриную колбасу 60 минут.
- Достать колбасу из духовки, дать остыть и отправить в холодильник на сутки.
Кстати, "Телеграф" уже делился рецептом домашней колбасы из двух ингредиентов. Быстрый рецепт невероятно вкусного блюда.