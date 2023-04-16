Блюдо не заставит вас "танцевать" на кухне: быстрый рецепт потрясающего салата
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Всего пару минут на готовку — и вы уже кушаете
Морковой по-корейски уже никого не удивишь – это привычное блюдо для украинского меню. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, а еще она является прекрасным ингредиентом для шикарных салатов и рулетов, любимых шаурмы и гамбургеров.
Сегодня попробуем приготовить салат с морковью по-корейски по рецепту Рrostoway. Сочная, ароматная, с ярко выраженным вкусом морковь отлично "подружится" с другими компонентами блюда. Блюдо мигом разлетится на любом праздничном столе. Но будьте осторожны — близким он так понравится, что будут просить готовить блюдо каждый день.
Как приготовить салат из моркови по-корейски
Ингредиенты:
- морковь по-корейски — 150 г;
- яйцо — 2 шт.;
- майонез – 2 ст.л.;
- крабовые палочки — 200 г;
- плавленый сыр – 1 шт.
Способ приготовления:
- Сварите вкрутую яйца. Натрите их на терке.
- С моркови слейте жидкость и добавьте в емкость с яйцами.
- Нарежьте крабовые палочки и добавьте в салат.
- Плавленый сырок немного подержите в морозилке — так его будет легче натереть в салат.
- Приправьте салат майонезом и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Кстати, если в морковь по-корейски добавить мясо, получится тоже необычный, но очень аппетитный салат.