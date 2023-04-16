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Блюдо не заставит вас "танцевать" на кухне: быстрый рецепт потрясающего салата

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающий и несложный салат
Потрясающий и несложный салат. Фото prostoway

Всего пару минут на готовку — и вы уже кушаете

Морковой по-корейски уже никого не удивишь – это привычное блюдо для украинского меню. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, а еще она является прекрасным ингредиентом для шикарных салатов и рулетов, любимых шаурмы и гамбургеров.

Сегодня попробуем приготовить салат с морковью по-корейски по рецепту Рrostoway. Сочная, ароматная, с ярко выраженным вкусом морковь отлично "подружится" с другими компонентами блюда. Блюдо мигом разлетится на любом праздничном столе. Но будьте осторожны — близким он так понравится, что будут просить готовить блюдо каждый день.

Как приготовить салат из моркови по-корейски

Ингредиенты:

  • морковь по-корейски — 150 г;
  • яйцо — 2 шт.;
  • майонез – 2 ст.л.;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • плавленый сыр – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Сварите вкрутую яйца. Натрите их на терке.
  2. С моркови слейте жидкость и добавьте в емкость с яйцами.
  3. Нарежьте крабовые палочки и добавьте в салат.
  4. Плавленый сырок немного подержите в морозилке — так его будет легче натереть в салат.
  5. Приправьте салат майонезом и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Кстати, если в морковь по-корейски добавить мясо, получится тоже необычный, но очень аппетитный салат.

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