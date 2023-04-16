Блюдо не заставит вас "танцевать" на кухне: быстрый рецепт потрясающего салата

Всего пару минут на готовку — и вы уже кушаете

Морковой по-корейски уже никого не удивишь – это привычное блюдо для украинского меню. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, а еще она является прекрасным ингредиентом для шикарных салатов и рулетов, любимых шаурмы и гамбургеров.

Сегодня попробуем приготовить салат с морковью по-корейски по рецепту Рrostoway. Сочная, ароматная, с ярко выраженным вкусом морковь отлично "подружится" с другими компонентами блюда. Блюдо мигом разлетится на любом праздничном столе. Но будьте осторожны — близким он так понравится, что будут просить готовить блюдо каждый день.

Как приготовить салат из моркови по-корейски

Ингредиенты:

морковь по-корейски — 150 г;

яйцо — 2 шт.;

майонез – 2 ст.л.;

крабовые палочки — 200 г;

плавленый сыр – 1 шт.

Способ приготовления:

Сварите вкрутую яйца. Натрите их на терке. С моркови слейте жидкость и добавьте в емкость с яйцами. Нарежьте крабовые палочки и добавьте в салат. Плавленый сырок немного подержите в морозилке — так его будет легче натереть в салат. Приправьте салат майонезом и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Кстати, если в морковь по-корейски добавить мясо, получится тоже необычный, но очень аппетитный салат.