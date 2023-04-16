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Вас поразит потрясающий вкус: капуста и яйца - и пирог готов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Полезный капустный пирог
Полезный капустный пирог. Фото lady.tochka.net

Витамины можно получать вкусно!

Капуста — потрясающий продукт: он богат макро- и микроэлементами, которые нормализуют работу всех важных систем организма. Поэтому если вы хотите получать много витаминов и минералов — начните готовить блюда из капусты.

Сегодня мы с Рrostoway расскажем, как приготовить вкусный и полезный пирог с капустой. Потрясающее блюдо точно войдет в ваш рацион, а ваш организм обогатиться кальцием, магнием и железом.

Как приготовить пирог с капустой

Ингредиенты:

  1. капуста – 500 гр.;
  2. творог – 50 г;
  3. соль – ½ ч. л.;
  4. семена кунжута – 1 ст. л.;
  5. яйца – 2 шт.;
  6. кукурузная мука – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Мелко нашинкуйте капусту, посолите ее и перетрите ее до появления сока.
  2. Добавьте пару яиц, черный молотый перец и сушеный чеснок по вкусу, перемешайте.
  3. В капустную смесь добавьте кукурузную муку и размешайте до однородности.
  4. На хорошо разогретую сковороду с подсолнечным маслом выложите капустную массу. Посыпьте сверху кунжутом, накройте крышкой и прожарьте на среднем огне 10 минут.
  5. Переверните пирог и прожарьте еще 10 минут с другой стороны.
  6. Измельчите на терке сыр и посыпьте верх пирога. Продолжайте готовить, пока сыр не расплавиться.

Пирог необходимо подавать горячим. Особенно вам понравится кушать его с сырным супом.

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