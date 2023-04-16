Вас поразит потрясающий вкус: капуста и яйца - и пирог готов
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Витамины можно получать вкусно!
Капуста — потрясающий продукт: он богат макро- и микроэлементами, которые нормализуют работу всех важных систем организма. Поэтому если вы хотите получать много витаминов и минералов — начните готовить блюда из капусты.
Сегодня мы с Рrostoway расскажем, как приготовить вкусный и полезный пирог с капустой. Потрясающее блюдо точно войдет в ваш рацион, а ваш организм обогатиться кальцием, магнием и железом.
Как приготовить пирог с капустой
Ингредиенты:
- капуста – 500 гр.;
- творог – 50 г;
- соль – ½ ч. л.;
- семена кунжута – 1 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- кукурузная мука – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Мелко нашинкуйте капусту, посолите ее и перетрите ее до появления сока.
- Добавьте пару яиц, черный молотый перец и сушеный чеснок по вкусу, перемешайте.
- В капустную смесь добавьте кукурузную муку и размешайте до однородности.
- На хорошо разогретую сковороду с подсолнечным маслом выложите капустную массу. Посыпьте сверху кунжутом, накройте крышкой и прожарьте на среднем огне 10 минут.
- Переверните пирог и прожарьте еще 10 минут с другой стороны.
- Измельчите на терке сыр и посыпьте верх пирога. Продолжайте готовить, пока сыр не расплавиться.
Пирог необходимо подавать горячим. Особенно вам понравится кушать его с сырным супом.