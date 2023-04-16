Укр

Шедевр из двух ингредиентов за 15 минут: рецепт аппетитных булочек на завтрак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Луковые булочки
Луковые булочки. Фото Главред

Такой завтрак точно повысит вам настроение

Порадовать своих близких вкусным и оригинальным завтраком можно. Достаточно приготовить из слоеного теста невероятные луковые булочки, и хорошее настроение всем обеспечено. Вы радуетесь нехитрому рецепту, близкие — вкусной выпечкой.

Кстати, "Главред" рассказывает, что такой луковый шедевр будет также отличным дополнением к обеду или неплохой закуской для вашего стола. Так что берем ингредиенты и проверяем.

Как приготовить булочки с луком

Ингредиенты:

  1. слоеное тесто — 1 упаковка;
  2. 2 средние луковицы, желательно красный салатный;
  3. сливочное масло.
  4. соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто необходимо предварительно разморозить, переложить на стол и вырезать из него круглым стаканом кольца.
  2. Лук почистить, порезать кольцами.
  3. Противень обязательно смазать сливочным маслом, по желанию можно застелить бумагой для выпечки.
  4. На противень выложить тесто и лук. Посолить лук и посыпать любимыми специями.
  5. Масло предварительно нарезать небольшими кубиками и положить сверху булочек.
  6. Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать луковые булочки до 15 минут.

А детям на завтрак можно приготовить потрясающие бананы. Уверены — они тарелку проглотят от удовольствия.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Выпечка #Лук #Готовим дома