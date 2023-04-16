Шедевр из двух ингредиентов за 15 минут: рецепт аппетитных булочек на завтрак

Такой завтрак точно повысит вам настроение

Порадовать своих близких вкусным и оригинальным завтраком можно. Достаточно приготовить из слоеного теста невероятные луковые булочки, и хорошее настроение всем обеспечено. Вы радуетесь нехитрому рецепту, близкие — вкусной выпечкой.

Кстати, "Главред" рассказывает, что такой луковый шедевр будет также отличным дополнением к обеду или неплохой закуской для вашего стола. Так что берем ингредиенты и проверяем.

Как приготовить булочки с луком

Ингредиенты:

слоеное тесто — 1 упаковка; 2 средние луковицы, желательно красный салатный; сливочное масло. соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Слоеное тесто необходимо предварительно разморозить, переложить на стол и вырезать из него круглым стаканом кольца. Лук почистить, порезать кольцами. Противень обязательно смазать сливочным маслом, по желанию можно застелить бумагой для выпечки. На противень выложить тесто и лук. Посолить лук и посыпать любимыми специями. Масло предварительно нарезать небольшими кубиками и положить сверху булочек. Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать луковые булочки до 15 минут.

А детям на завтрак можно приготовить потрясающие бананы. Уверены — они тарелку проглотят от удовольствия.