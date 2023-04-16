Шедевр из двух ингредиентов за 15 минут: рецепт аппетитных булочек на завтрак
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такой завтрак точно повысит вам настроение
Порадовать своих близких вкусным и оригинальным завтраком можно. Достаточно приготовить из слоеного теста невероятные луковые булочки, и хорошее настроение всем обеспечено. Вы радуетесь нехитрому рецепту, близкие — вкусной выпечкой.
Кстати, "Главред" рассказывает, что такой луковый шедевр будет также отличным дополнением к обеду или неплохой закуской для вашего стола. Так что берем ингредиенты и проверяем.
Как приготовить булочки с луком
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 1 упаковка;
- 2 средние луковицы, желательно красный салатный;
- сливочное масло.
- соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Слоеное тесто необходимо предварительно разморозить, переложить на стол и вырезать из него круглым стаканом кольца.
- Лук почистить, порезать кольцами.
- Противень обязательно смазать сливочным маслом, по желанию можно застелить бумагой для выпечки.
- На противень выложить тесто и лук. Посолить лук и посыпать любимыми специями.
- Масло предварительно нарезать небольшими кубиками и положить сверху булочек.
- Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать луковые булочки до 15 минут.
А детям на завтрак можно приготовить потрясающие бананы. Уверены — они тарелку проглотят от удовольствия.