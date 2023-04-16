В сотни раз вкуснее и в десять раз дешевле: как приготовить твердый сыр дома
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Всего пара продуктов — и вы наслаждаетесь домашним сыром
Незаменимый ингредиент для разнообразных бутербродов и канапе — твердый сыр. К сожалению, вкусный и качественный продукт в магазине стоит немалых денег. Мы подумали — почему бы не приготовить его самостоятельно?
По рецепту "Главред" для этого нужно всего два базовых продукта — кисломолочный сыр и молоко. Немного времени — и вы можете лакомиться полезным и вкусным сыром.
Как приготовить домашний сыр
Ингредиенты для 700 грамм сыра:
- кисломолочный сыр — 1 кг;
- молоко — 1 литр;
- сливочное масло — 100 гр;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1,5 ч.л.;
- сода.- 1 ч. л
Способ приготовления:
- В большую кастрюлю вкладываем 1 кг кисломолочного сыра, добавляем 1 л молока. Ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Поставьте массу на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Перемешивайте сыр, пока он не начнет таять и собираться в кучу. Процедите и пересыпьте сыр снова в кастрюлю.
- Начинайте быстро вымешивать сыр, но уже на умеренном огне. Добавьте к творогу 1,5 ч. л. соли и одно яйцо.
- Когда сыр начнет собираться и становиться сплошной массой, добавьте сливочное масло и соду, вымешайте до однородности. Сыр должен увеличиться в размере.
- Смажьте форму сливочным маслом и выложите в нее сыр. Также можно положить сыр на пищевую пленку и сформировать из него колбаску.
- Оставьте продукт в темном месте при комнатной температуре. Наслаждаться его вкусом можно, как только сыр застынет.
Кстати, мы ранее писали, как приготовить плавленый сыр. Четыре ингредиента, немного времени — и наслаждайтесь.