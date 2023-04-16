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В сотни раз вкуснее и в десять раз дешевле: как приготовить твердый сыр дома

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сыр можно сделать и дома
Сыр можно сделать и дома. Фото pinterest.com

Всего пара продуктов — и вы наслаждаетесь домашним сыром

Незаменимый ингредиент для разнообразных бутербродов и канапе — твердый сыр. К сожалению, вкусный и качественный продукт в магазине стоит немалых денег. Мы подумали — почему бы не приготовить его самостоятельно?

По рецепту "Главред" для этого нужно всего два базовых продукта — кисломолочный сыр и молоко. Немного времени — и вы можете лакомиться полезным и вкусным сыром.

Как приготовить домашний сыр

Ингредиенты для 700 грамм сыра:

  • кисломолочный сыр — 1 кг;
  • молоко — 1 литр;
  • сливочное масло — 100 гр;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1,5 ч.л.;
  • сода.- 1 ч. л

Способ приготовления:

  1. В большую кастрюлю вкладываем 1 кг кисломолочного сыра, добавляем 1 л молока. Ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  2. Поставьте массу на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Перемешивайте сыр, пока он не начнет таять и собираться в кучу. Процедите и пересыпьте сыр снова в кастрюлю.
  3. Начинайте быстро вымешивать сыр, но уже на умеренном огне. Добавьте к творогу 1,5 ч. л. соли и одно яйцо.
  4. Когда сыр начнет собираться и становиться сплошной массой, добавьте сливочное масло и соду, вымешайте до однородности. Сыр должен увеличиться в размере.
  5. Смажьте форму сливочным маслом и выложите в нее сыр. Также можно положить сыр на пищевую пленку и сформировать из него колбаску.
  6. Оставьте продукт в темном месте при комнатной температуре. Наслаждаться его вкусом можно, как только сыр застынет.

Кстати, мы ранее писали, как приготовить плавленый сыр. Четыре ингредиента, немного времени — и наслаждайтесь.

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#Рецепт #Сыр #Готовим дома