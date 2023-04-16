Гости удивятся, а потом будут просить еще: рецепт необычных рыбных кексов
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Простой рецепт, который всегда залетает "на ура"
Праздничный период может истощить даже самую богатую кулинарную фантазию. Следующий рецепт пригодится, если вы уж точно наелись запеченного с маслом мяса и холодца.
Приготовьте легкие и оригинальные несладкие кексы с рыбой. На портале "Сенсация" поделились рецептом необычного блюда.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт
- Сметана — 150 г
- Твердый сыр — 100 г
- Мука — 150 г
- Мелко порезанный укроп – 2 ст.л.
- Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Включите духовку на 180 градусов – пусть греется. В отдельной миске слегка взбейте вилкой яйца. Вмешайте туда сметану, укроп, натертый на мелкой терке сыр и соль по вкусу.
- Важный момент с солью: ориентируйтесь на соленость рыбы. Если она достаточно соленая, то в тесто добавляйте меньше соли. Получившуюся массу тщательно перемешайте.
- Филе рыбы нарежьте маленькими кубиками и засыпьте в миску. И снова все тщательно перемешайте.
- В миску просейте муку. Добавьте разрыхлитель и начните вымешивать тесто. Это займет 5-6 минут.
- Тесто перекладываем в смазанную растительным маслом форму. Она должна быть заполнена где-то на 1/3. Ставим в уже разогретую духовку. Время приготовления – 20-30 минут.
Лучше всего такие кексы будут смаковать немного остывшими. Заварите к ним имбирный чай — и гости будут в восторге.