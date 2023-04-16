Укр

Гости удивятся, а потом будут просить еще: рецепт необычных рыбных кексов

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт чрезвычайно простой, а вкус готового блюда – непревзойденный
Рецепт чрезвычайно простой, а вкус готового блюда – непревзойденный. Фото svitreceptiv.com

Простой рецепт, который всегда залетает "на ура"

Праздничный период может истощить даже самую богатую кулинарную фантазию. Следующий рецепт пригодится, если вы уж точно наелись запеченного с маслом мяса и холодца.

Приготовьте легкие и оригинальные несладкие кексы с рыбой. На портале "Сенсация" поделились рецептом необычного блюда.

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт
  • Сметана — 150 г
  • Твердый сыр — 100 г
  • Мука — 150 г
  • Мелко порезанный укроп – 2 ст.л.
  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Включите духовку на 180 градусов – пусть греется. В отдельной миске слегка взбейте вилкой яйца. Вмешайте туда сметану, укроп, натертый на мелкой терке сыр и соль по вкусу.
  2. Важный момент с солью: ориентируйтесь на соленость рыбы. Если она достаточно соленая, то в тесто добавляйте меньше соли. Получившуюся массу тщательно перемешайте.
  3. Филе рыбы нарежьте маленькими кубиками и засыпьте в миску. И снова все тщательно перемешайте.
  4. В миску просейте муку. Добавьте разрыхлитель и начните вымешивать тесто. Это займет 5-6 минут.
  5. Тесто перекладываем в смазанную растительным маслом форму. Она должна быть заполнена где-то на 1/3. Ставим в уже разогретую духовку. Время приготовления – 20-30 минут.

Лучше всего такие кексы будут смаковать немного остывшими. Заварите к ним имбирный чай — и гости будут в восторге.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Великдень #Праздничный рецепт