Гости удивятся, а потом будут просить еще: рецепт необычных рыбных кексов

Простой рецепт, который всегда залетает "на ура"

Праздничный период может истощить даже самую богатую кулинарную фантазию. Следующий рецепт пригодится, если вы уж точно наелись запеченного с маслом мяса и холодца.

Приготовьте легкие и оригинальные несладкие кексы с рыбой. На портале "Сенсация" поделились рецептом необычного блюда.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт

Сметана — 150 г

Твердый сыр — 100 г

Мука — 150 г

Мелко порезанный укроп – 2 ст.л.

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Включите духовку на 180 градусов – пусть греется. В отдельной миске слегка взбейте вилкой яйца. Вмешайте туда сметану, укроп, натертый на мелкой терке сыр и соль по вкусу. Важный момент с солью: ориентируйтесь на соленость рыбы. Если она достаточно соленая, то в тесто добавляйте меньше соли. Получившуюся массу тщательно перемешайте. Филе рыбы нарежьте маленькими кубиками и засыпьте в миску. И снова все тщательно перемешайте. В миску просейте муку. Добавьте разрыхлитель и начните вымешивать тесто. Это займет 5-6 минут. Тесто перекладываем в смазанную растительным маслом форму. Она должна быть заполнена где-то на 1/3. Ставим в уже разогретую духовку. Время приготовления – 20-30 минут.

Лучше всего такие кексы будут смаковать немного остывшими. Заварите к ним имбирный чай — и гости будут в восторге.