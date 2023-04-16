Съедят вместе с тарелкой: хрустящая праздничная закуска из куриной печени

Выходят просто космически вкусные рулетики

Праздничный стол – еще то испытание для фантазии. Если вы уже готовили необычный рулет "Павлиний глаз", попробуйте хрустящую закуску из куриной печени.

Секрет состоит в том, чтобы завернуть печень в бекон. Рецептом поделились на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

500 граммов куриной печени

1 чайная ложка меда

3 зубчика чеснока

400 граммов бекона

60 мг соевого соуса

0,5 чайных ложек молотой сладкой паприки

40 мг лимонного сока

Черный молотый перец — по вкусу

20 мг масла

Способ приготовления:

Замочите и зачистите печень. Когда кусочки чисты, можно приступать к маринаду. Смешиваем соевый соус, растительное масло, мед, лимонный сок, перец и измельченный чеснок. Мед лучше использовать жидкий, ведь он должен полностью раствориться в смеси. На рабочей поверхности разверните кусочек бекона. Вложите туда кусочек печени, немного присолите и заверните рулетиком. Так поступаем с каждым кусочком. Готовые рулетики следует закрепить зубочистками. Выкладываем заготовки на противень и хорошо смазываем маринадом. Ставим противень в разогретую до 200-220 градусов духовку. Время приготовления – от 15 до 30 минут. Уже перед подачей зубочистки следует удалить.

Печень – отличный продукт для разнообразия меню. А чтобы было еще вкуснее, узнайте, как правильно зачищать ее перед приготовлением.