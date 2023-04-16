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Съедят вместе с тарелкой: хрустящая праздничная закуска из куриной печени

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Нежная печень в хрустящем беконе – обязательно это приготовьте
Нежная печень в хрустящем беконе – обязательно это приготовьте. Фото 1000.menu

Выходят просто космически вкусные рулетики

Праздничный стол – еще то испытание для фантазии. Если вы уже готовили необычный рулет "Павлиний глаз", попробуйте хрустящую закуску из куриной печени.

Секрет состоит в том, чтобы завернуть печень в бекон. Рецептом поделились на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

  • 500 граммов куриной печени
  • 1 чайная ложка меда
  • 3 зубчика чеснока
  • 400 граммов бекона
  • 60 мг соевого соуса
  • 0,5 чайных ложек молотой сладкой паприки
  • 40 мг лимонного сока
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • 20 мг масла

Способ приготовления:

  1. Замочите и зачистите печень. Когда кусочки чисты, можно приступать к маринаду. Смешиваем соевый соус, растительное масло, мед, лимонный сок, перец и измельченный чеснок. Мед лучше использовать жидкий, ведь он должен полностью раствориться в смеси.
  2. На рабочей поверхности разверните кусочек бекона. Вложите туда кусочек печени, немного присолите и заверните рулетиком. Так поступаем с каждым кусочком.
  3. Готовые рулетики следует закрепить зубочистками. Выкладываем заготовки на противень и хорошо смазываем маринадом. Ставим противень в разогретую до 200-220 градусов духовку. Время приготовления – от 15 до 30 минут. Уже перед подачей зубочистки следует удалить.

Печень – отличный продукт для разнообразия меню. А чтобы было еще вкуснее, узнайте, как правильно зачищать ее перед приготовлением.

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#Печень #Закуска #Праздничные рецепты #Рецепти