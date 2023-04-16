Съедят вместе с тарелкой: хрустящая праздничная закуска из куриной печени
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Выходят просто космически вкусные рулетики
Праздничный стол – еще то испытание для фантазии. Если вы уже готовили необычный рулет "Павлиний глаз", попробуйте хрустящую закуску из куриной печени.
Секрет состоит в том, чтобы завернуть печень в бекон. Рецептом поделились на портале "Сенсация".
Ингредиенты:
- 500 граммов куриной печени
- 1 чайная ложка меда
- 3 зубчика чеснока
- 400 граммов бекона
- 60 мг соевого соуса
- 0,5 чайных ложек молотой сладкой паприки
- 40 мг лимонного сока
- Черный молотый перец — по вкусу
- 20 мг масла
Способ приготовления:
- Замочите и зачистите печень. Когда кусочки чисты, можно приступать к маринаду. Смешиваем соевый соус, растительное масло, мед, лимонный сок, перец и измельченный чеснок. Мед лучше использовать жидкий, ведь он должен полностью раствориться в смеси.
- На рабочей поверхности разверните кусочек бекона. Вложите туда кусочек печени, немного присолите и заверните рулетиком. Так поступаем с каждым кусочком.
- Готовые рулетики следует закрепить зубочистками. Выкладываем заготовки на противень и хорошо смазываем маринадом. Ставим противень в разогретую до 200-220 градусов духовку. Время приготовления – от 15 до 30 минут. Уже перед подачей зубочистки следует удалить.
Печень – отличный продукт для разнообразия меню. А чтобы было еще вкуснее, узнайте, как правильно зачищать ее перед приготовлением.