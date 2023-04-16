Лучший ужин: эту запеканку будут уминать за обе щеки даже дети
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Простой и быстрый рецепт
Замороженные овощи – идеальный современный способ сэкономить время и нервы. Их можно купить в супермаркете или заготовить своими руками.
Приготовьте на ужин полезную и сытную запеканку из овощной смеси. Это займет минимум времени, а вы получите максимум удовольствия от вкусного ужина. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- 400 г замороженной овощной смеси
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- 3 ст. л. сметаны
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- масло
Способ приготовления:
- Овощную смесь по собственному вкусу обжарьте в разогретой с маслом сковороде. До готовности – это займет 15-20 минут. Добавьте соль и перец.
- На крупной терке натрите сыр. Возьмите миску и смешайте вместе яйца, натертый сыр и сметану.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом или застелите пергаментом. Выложите обжаренные овощи в форму и залейте яично-творожной смесью.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления около 30 минут.
Лучше всего в запекании то, что можно оставить ее в духовке с таймером и заниматься своими делами. А в следующий раз приготовьте котлеты в духовке.