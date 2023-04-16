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Лучший ужин: эту запеканку будут уминать за обе щеки даже дети

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкусный и простой ужин
Вкусный и простой ужин. Фото Файные рецепты

Простой и быстрый рецепт

Замороженные овощи – идеальный современный способ сэкономить время и нервы. Их можно купить в супермаркете или заготовить своими руками.

Приготовьте на ужин полезную и сытную запеканку из овощной смеси. Это займет минимум времени, а вы получите максимум удовольствия от вкусного ужина. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 400 г замороженной овощной смеси
  • 3 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 3 ст. л. сметаны
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • масло

Способ приготовления:

  1. Овощную смесь по собственному вкусу обжарьте в разогретой с маслом сковороде. До готовности – это займет 15-20 минут. Добавьте соль и перец.
  2. На крупной терке натрите сыр. Возьмите миску и смешайте вместе яйца, натертый сыр и сметану.
  3. Смажьте форму для запекания растительным маслом или застелите пергаментом. Выложите обжаренные овощи в форму и залейте яично-творожной смесью.
  4. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления около 30 минут.

Лучше всего в запекании то, что можно оставить ее в духовке с таймером и заниматься своими делами. А в следующий раз приготовьте котлеты в духовке.

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