Лучший ужин: эту запеканку будут уминать за обе щеки даже дети

Простой и быстрый рецепт

Замороженные овощи – идеальный современный способ сэкономить время и нервы. Их можно купить в супермаркете или заготовить своими руками.

Приготовьте на ужин полезную и сытную запеканку из овощной смеси. Это займет минимум времени, а вы получите максимум удовольствия от вкусного ужина. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

400 г замороженной овощной смеси

3 яйца

100 г твердого сыра

3 ст. л. сметаны

соль по вкусу

перец по вкусу

масло

Способ приготовления:

Овощную смесь по собственному вкусу обжарьте в разогретой с маслом сковороде. До готовности – это займет 15-20 минут. Добавьте соль и перец. На крупной терке натрите сыр. Возьмите миску и смешайте вместе яйца, натертый сыр и сметану. Смажьте форму для запекания растительным маслом или застелите пергаментом. Выложите обжаренные овощи в форму и залейте яично-творожной смесью. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления около 30 минут.

Лучше всего в запекании то, что можно оставить ее в духовке с таймером и заниматься своими делами. А в следующий раз приготовьте котлеты в духовке.