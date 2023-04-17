Копеечная закуска сведет с ума любого: рецепт потрясающих рулетов с беконом и сыром
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Близкие просто пальчики оближут
Как сложно иногда бывает дождаться обеда или ужина без перекуса! Именно для этого существуют простые и быстрые в приготовлении закуски.
Именно такую закуску мы сегодня и приготовим. Рулетики из бекона с сыром по рецепту Prostoway — это просто находка как для обычного перекуса, так и на потрясающей закуски на праздничный стол. Они готовятся очень просто и требуют минимума ингредиентов. Такое блюдо не только вкусное, но и смотрится очень эффектно.
Как приготовить рулетики из бекона с сыром
Ингредиенты:
- 2 куриных филе;
- 100 г крем-сыра;
- 150 г моцареллы;
- 150 г нарезанного бекона;
- 100 г любого твердого сыра;
- соль и специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Филе промойте, просушите, разрежьте пополам и хорошо отбейте. Посолите и поперчите. По желанию добавьте любимые приправы.
- Помойте укроп и мелко нарежьте. Добавьте его в крем-сыр и хорошо перемешайте.
- Смажьте филе крем-сыром с укропом. Сверху на смазанный филе выложите нарезанные кусочки моцареллы.
- Заверните все в рулетик. После этого рулет оберните беконом.
- Выложите рулетики в форму для запекания. Поставьте в разогретую духовку до 180 градусов и запекайте в течение 40 минут.
- За 5 минут до готовности посыпьте блюдо натертым сыром.
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