Копеечная закуска сведет с ума любого: рецепт потрясающих рулетов с беконом и сыром

Близкие просто пальчики оближут

Как сложно иногда бывает дождаться обеда или ужина без перекуса! Именно для этого существуют простые и быстрые в приготовлении закуски.

Именно такую закуску мы сегодня и приготовим. Рулетики из бекона с сыром по рецепту Prostoway — это просто находка как для обычного перекуса, так и на потрясающей закуски на праздничный стол. Они готовятся очень просто и требуют минимума ингредиентов. Такое блюдо не только вкусное, но и смотрится очень эффектно.

Как приготовить рулетики из бекона с сыром

Ингредиенты:

2 куриных филе;

100 г крем-сыра;

150 г моцареллы;

150 г нарезанного бекона;

100 г любого твердого сыра;

соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Филе промойте, просушите, разрежьте пополам и хорошо отбейте. Посолите и поперчите. По желанию добавьте любимые приправы. Помойте укроп и мелко нарежьте. Добавьте его в крем-сыр и хорошо перемешайте. Смажьте филе крем-сыром с укропом. Сверху на смазанный филе выложите нарезанные кусочки моцареллы. Заверните все в рулетик. После этого рулет оберните беконом. Выложите рулетики в форму для запекания. Поставьте в разогретую духовку до 180 градусов и запекайте в течение 40 минут. За 5 минут до готовности посыпьте блюдо натертым сыром.

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