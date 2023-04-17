Такой шашлык из шампиньонов превзойдет даже мясной: простой рецепт невероятного блюда

Удивите близких шашлыком не из мяса!

На носу шашлычный сезон, а это значит, что надо запасаться рецептами блюд. Можно ли разнообразить "мангальное" меню и приготовить что-то легкое и необычное.

С помощью "Еdim" приготовим сегодня потрясающий шашлык из шампиньонов. Такие грибы получаются вкусными как на мангале, так и в духовке. Единственная разница — на мангале у шампиньонов будет более румяная корочка и неповторимый запах дымка. Для такой пикантности необходимо немного промариновать грибы — от этого они станут более сочными и нежными и не пересохнут на огне.

Как приготовить шашлык из шампиньонов

Ингредиенты:

шампиньоны среднего или большого размера — 0,5 кг;

майонез – 3 ст.;

чеснок — 3-4 зубчика;

свежий укроп – половинка пучка;

черный перец и соль по вкусу.

Способ приготовления:

Вымойте шампиньоны, при необходимости – уберите верхнюю кожуру из шляпки. Смешайте майонез и пропущенный через пресс чеснок. Укроп измельчите ножом и тоже добавьте к майонезу. По желанию можете добавить черного перца по своему вкусу. Грибы посолите, добавьте к ним майонезный соус. Перемешайте так, чтобы каждый гриб оказался покрыт соусом. Накройте крышкой и оставьте грибы мариноваться минимум на пол часа Наколите шампиньоны на шампуры или шпажки. Положите шампиньоны на мангал и жарьте примерно 10-15 минут. Как только на грибах появится румяная корочка, переворачивайте. В духовке же блюдо необходимо выпекать при 200 градусах. Как только грибы зарумянились со всех сторон — шашлык из шампиньонов готов.

Подавайте с мясом или любимым гарниром.