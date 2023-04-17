Даже теста замешивать не надо: как приготовить шарлотку за полчаса

Приготовить такую выпечку — проще простого

Шарлотка — это один из самых простых видов выпечки. Существует много рецептов пирога, но самый популярный — с яблоками.

Сегодня мы предлагаем вам простой и быстрый рецепт выпечки, которую сможет приготовить даже неопытный кулинар. "Рецепты салатов" утверждают, что для приготовления этой шарлотки вам даже не понадобится замешивать тесто. В качестве основы для пирога можно использовать обычный батон, нарезанный ломтиками. Благодаря яично-сливочному при выпечке все ломтики соединятся между собой, в результате получается пирог с яблоками. Такая шарлотка смотрится очень красиво и оригинально.

Как приготовить шарлотку без теста

Ингредиенты:

батон — 200 г;

яблоко — 300 г;

яйцо куриное — 2 шт;

сливки 12% жирности — 1.5 стакан;

сливочное масло — 70 г;

сахар — 5 ст.л;

сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокую емкость вбейте яйца, добавьте сахарный песок, сливки и тщательно перемешайте до однородности. Пшеничный батон нарежьте тонкими ломтиками толщиной не более 8 мм или используйте нарезной батон. Каждый кусок порежьте поперек на две половинки. Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину. Мякоть нарежьте плоскими дольками. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, внутрь уложите ломтики батона и дольки яблок, чередуя их между собой. Сливочное масло нарежьте на небольшие куски, выложите их между батоном или сверху. Заготовку залейте яично-сливочным соусом. Духовку прогрейте до 180 градусов, выпекайте пирог 30-35 минут. Его верхушка должна слегка подрумяниться. Пирог остудите, присыпьте сахарной пудрой, подайте на стол.

Любимую шарлотку можно еще приготовить с овсяными хлопьями. Такой рецепт придется вам по душе.