Даже теста замешивать не надо: как приготовить шарлотку за полчаса
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Приготовить такую выпечку — проще простого
Шарлотка — это один из самых простых видов выпечки. Существует много рецептов пирога, но самый популярный — с яблоками.
Сегодня мы предлагаем вам простой и быстрый рецепт выпечки, которую сможет приготовить даже неопытный кулинар. "Рецепты салатов" утверждают, что для приготовления этой шарлотки вам даже не понадобится замешивать тесто. В качестве основы для пирога можно использовать обычный батон, нарезанный ломтиками. Благодаря яично-сливочному при выпечке все ломтики соединятся между собой, в результате получается пирог с яблоками. Такая шарлотка смотрится очень красиво и оригинально.
Как приготовить шарлотку без теста
Ингредиенты:
- батон — 200 г;
- яблоко — 300 г;
- яйцо куриное — 2 шт;
- сливки 12% жирности — 1.5 стакан;
- сливочное масло — 70 г;
- сахар — 5 ст.л;
- сахарная пудра — по вкусу.
Способ приготовления:
- В глубокую емкость вбейте яйца, добавьте сахарный песок, сливки и тщательно перемешайте до однородности.
- Пшеничный батон нарежьте тонкими ломтиками толщиной не более 8 мм или используйте нарезной батон. Каждый кусок порежьте поперек на две половинки.
- Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину. Мякоть нарежьте плоскими дольками.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом, внутрь уложите ломтики батона и дольки яблок, чередуя их между собой.
- Сливочное масло нарежьте на небольшие куски, выложите их между батоном или сверху.
- Заготовку залейте яично-сливочным соусом.
- Духовку прогрейте до 180 градусов, выпекайте пирог 30-35 минут. Его верхушка должна слегка подрумяниться.
- Пирог остудите, присыпьте сахарной пудрой, подайте на стол.
Любимую шарлотку можно еще приготовить с овсяными хлопьями. Такой рецепт придется вам по душе.