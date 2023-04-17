"Нежная рыбка": слоеный салат с сардинами на праздничный стол
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Даже мешать ничего не надо
Праздничные салаты – это еще испытания для фантазии. Особенно те, что выкладываются слоями. Они выглядят нарядно и действительно украшают стол, как воздушный салат с крабовыми палочками.
Об интересном салате с консервированной рыбкой рассказали на сайте "Колижанка". Он выкладывается пластами и быстро готовится.
Ингредиенты:
- картофель вареный — 3-4 шт. средних
- скумбрия в масле — 1 банка
- лук — 1 шт
- яйца вареные — 3 шт.
- сыр твердый — 100 г
- соль, майонез — по вкусу
Способ приготовления:
- Отвариваем яйца и картофель. Когда продукты охладятся, чистим их и натираем отдельно на терку.
- Лук тонко режем, обдаем кипятком. Воду сливаем через 5 минут и промываем лучок под проточной водой – это лишит его горечи.
- Сыр натираем на терке, из рыбной консервы сливаем растительное масло. Можно приступать к уборке салата.
- На широкую тарелку выкладываем тертый картофель, слегка смазываем майонезом. Наверх растолченную рыбку, лук, и снова майонез.
- Сверху выкладываем тертые яйца, на них – майонез. Все засыпаем тертым сыром.
Это простой и интересный салат. Кстати, майонез для него можно приготовить своими силами.