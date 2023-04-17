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"Нежная рыбка": слоеный салат с сардинами на праздничный стол

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Интересный салат с консервированной рыбкой
Интересный салат с консервированной рыбкой. Фото Полезные советы

Даже мешать ничего не надо

Праздничные салаты – это еще испытания для фантазии. Особенно те, что выкладываются слоями. Они выглядят нарядно и действительно украшают стол, как воздушный салат с крабовыми палочками.

Об интересном салате с консервированной рыбкой рассказали на сайте "Колижанка". Он выкладывается пластами и быстро готовится.

Ингредиенты:

  • картофель вареный — 3-4 шт. средних
  • скумбрия в масле — 1 банка
  • лук — 1 шт
  • яйца вареные — 3 шт.
  • сыр твердый — 100 г
  • соль, майонез — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отвариваем яйца и картофель. Когда продукты охладятся, чистим их и натираем отдельно на терку.
  2. Лук тонко режем, обдаем кипятком. Воду сливаем через 5 минут и промываем лучок под проточной водой – это лишит его горечи.
  3. Сыр натираем на терке, из рыбной консервы сливаем растительное масло. Можно приступать к уборке салата.
  4. На широкую тарелку выкладываем тертый картофель, слегка смазываем майонезом. Наверх растолченную рыбку, лук, и снова майонез.
  5. Сверху выкладываем тертые яйца, на них – майонез. Все засыпаем тертым сыром.

Это простой и интересный салат. Кстати, майонез для него можно приготовить своими силами.

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