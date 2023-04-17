"Нежная рыбка": слоеный салат с сардинами на праздничный стол

Даже мешать ничего не надо

Праздничные салаты – это еще испытания для фантазии. Особенно те, что выкладываются слоями. Они выглядят нарядно и действительно украшают стол, как воздушный салат с крабовыми палочками.

Об интересном салате с консервированной рыбкой рассказали на сайте "Колижанка". Он выкладывается пластами и быстро готовится.

Ингредиенты:

картофель вареный — 3-4 шт. средних

скумбрия в масле — 1 банка

лук — 1 шт

яйца вареные — 3 шт.

сыр твердый — 100 г

соль, майонез — по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем яйца и картофель. Когда продукты охладятся, чистим их и натираем отдельно на терку. Лук тонко режем, обдаем кипятком. Воду сливаем через 5 минут и промываем лучок под проточной водой – это лишит его горечи. Сыр натираем на терке, из рыбной консервы сливаем растительное масло. Можно приступать к уборке салата. На широкую тарелку выкладываем тертый картофель, слегка смазываем майонезом. Наверх растолченную рыбку, лук, и снова майонез. Сверху выкладываем тертые яйца, на них – майонез. Все засыпаем тертым сыром.

Это простой и интересный салат. Кстати, майонез для него можно приготовить своими силами.