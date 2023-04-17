Дешевле и лучше ресторанного: быстрый рецепт салата с тунцом и зеленым горошком
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Блюдо настолько легко в приготовлении, что точно станет вашим любимым
Тунец – это рыба, которая имеет множество минералов, витаминов, жирных кислот, очень полезных для нашего организма. Даже в консервированном виде она хранит практически все свои полезные составляющие. Из рыбы можно приготовить самые разнообразные блюда.
Отличное решение – это сытный и вкусный салат с тунцом. Это простое и легкое блюдо по рецепту Рrostoway готовится за 10 минут, но благодаря своему вкусу станет отличной альтернативой вашим любимым салатам.
Как приготовить салат с тунцом и зеленым горошком.
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца
- 2 соленых или свежих огурцов;
- 1 красная луковица;
- зеленый лук;
- 3-4 вареных яйца;
- перец, соль — по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Откройте банку с тунцом, слейте жидкость. Разомните тунца вилкой.
- Нарежьте огурцы и яйца кубиком, накрошите мелко красный и зеленый лук. Посолите и поперчите салат и тщательно перемешайте. Добавьте зеленый горошек, после заправьте майонезом или соусом.
- Для соуса нужно взять белый йогурт, смешать его с горчицей и подсолить.
- По желанию можете украсить салат любой зеленью по вашему вкусу.
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