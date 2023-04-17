Потрясающий обед из двух ингредиентов: рецепт шашлыка из картофеля с беконом от шеф-повара
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Такое блюдо точно станет любимым
Не за горами время пикников, поэтому мы предлагаем разнообразить мясную тарелку необычным шашлыком из картофеля в беконе. Такое потрясающее блюдо может быть самостоятельным обедом или ужином или гарниром для других блюд.
Рецепт украинского шеф-повара Евгения Клопотенко невероятно прост — вам нужен только картофель, бекон и соль. Если вы возьмете молодой картофель, его даже не придется чистить. Картофель можно предварительно отварить, а можно завернуть в фольгу и положить на угли или приготовить в духовке. Для пикантности вкуса можно добавить в блюдо перец чили хлопьями, измельченный чеснок и совсем немного орегано.
Как приготовить шашлык из картофеля
Ингредиенты:
- 800 г молодого картофеля;
- 100 г сырого бекона;
- соль по вкусу;
- укроп по желанию.
Способ приготовления:
- Картошку промойте и отварите в подсоленной воде практически до готовности.
- Обмотайте каждый картофель кусочком бекона. Бекона по желанию можно использовать больше.
- Необходимо нанизать по 3-4 картофелины на шампур, посолить по вкусу и запекать на мангале, периодически переворачивая 7-10 минут. Бекон должен хорошо поджариться.
- Подавайте картофель в беконе с измельченным укропом по желанию.
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