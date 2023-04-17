Потрясающий обед из двух ингредиентов: рецепт шашлыка из картофеля с беконом от шеф-повара

Такое блюдо точно станет любимым

Не за горами время пикников, поэтому мы предлагаем разнообразить мясную тарелку необычным шашлыком из картофеля в беконе. Такое потрясающее блюдо может быть самостоятельным обедом или ужином или гарниром для других блюд.

Рецепт украинского шеф-повара Евгения Клопотенко невероятно прост — вам нужен только картофель, бекон и соль. Если вы возьмете молодой картофель, его даже не придется чистить. Картофель можно предварительно отварить, а можно завернуть в фольгу и положить на угли или приготовить в духовке. Для пикантности вкуса можно добавить в блюдо перец чили хлопьями, измельченный чеснок и совсем немного орегано.

Как приготовить шашлык из картофеля

Ингредиенты:

800 г молодого картофеля;

100 г сырого бекона;

соль по вкусу;

укроп по желанию.

Способ приготовления:

Картошку промойте и отварите в подсоленной воде практически до готовности. Обмотайте каждый картофель кусочком бекона. Бекона по желанию можно использовать больше. Необходимо нанизать по 3-4 картофелины на шампур, посолить по вкусу и запекать на мангале, периодически переворачивая 7-10 минут. Бекон должен хорошо поджариться. Подавайте картофель в беконе с измельченным укропом по желанию.

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