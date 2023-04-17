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Потрясающий обед из двух ингредиентов: рецепт шашлыка из картофеля с беконом от шеф-повара

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятно вкусный картофельный шашлык
Невероятно вкусный картофельный шашлык. Фото smachnonews.24tv.ua

Такое блюдо точно станет любимым

Не за горами время пикников, поэтому мы предлагаем разнообразить мясную тарелку необычным шашлыком из картофеля в беконе. Такое потрясающее блюдо может быть самостоятельным обедом или ужином или гарниром для других блюд.

Рецепт украинского шеф-повара Евгения Клопотенко невероятно прост — вам нужен только картофель, бекон и соль. Если вы возьмете молодой картофель, его даже не придется чистить. Картофель можно предварительно отварить, а можно завернуть в фольгу и положить на угли или приготовить в духовке. Для пикантности вкуса можно добавить в блюдо перец чили хлопьями, измельченный чеснок и совсем немного орегано.

Как приготовить шашлык из картофеля

Ингредиенты:

  • 800 г молодого картофеля;
  • 100 г сырого бекона;
  • соль по вкусу;
  • укроп по желанию.

Способ приготовления:

  1. Картошку промойте и отварите в подсоленной воде практически до готовности.
  2. Обмотайте каждый картофель кусочком бекона. Бекона по желанию можно использовать больше.
  3. Необходимо нанизать по 3-4 картофелины на шампур, посолить по вкусу и запекать на мангале, периодически переворачивая 7-10 минут. Бекон должен хорошо поджариться.
  4. Подавайте картофель в беконе с измельченным укропом по желанию.

На пикнике также можно приготовить потрясающий шашлык из грибов. Удивите ваших друзей и близких разнообразием.

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#Рецепт #Картофель #Готовим дома