"Туда-сюда" по бабушкиному рецепту: 20 минут - и пирог готов

Готовить вкусно — это просто

Бабушкина выпечка – это праздник вкуса. Простые пироги из доступных продуктов любят, пожалуй, все.

Сегодня мы приготовим бабушкин пирог курицей по рецепту Recept.ua. Он необычен тем, что полностью готовится на одной сковороде. Это один из самых простых и вкусных рецептов приготовления курицы. Пирог получается сочным, румяным, с приятным ароматом и сливочным послевкусием.

Как приготовить пирог с курицей "Туда-сюда"

Ингредиенты:

сливочное масло – 4 ст.л;

лук – 1 шт.;

сельдерей – 50 г.;

морковь – 2 шт.;

соль, перец – по вкусу;

чеснок – 3 зуб.;

мука – 2 ст. л;

сливки 20% — 3/4 ст.;

молоко – 1 ст.;

бульонные кубики – 3 шт.;

тимьян — 2 ст.л;

кукуруза консервированная – 1/2 ст.;

горошек зеленый консервированный – 1/2 ст.;

куриная грудка – 600 г.;

бульон – 1/2 ст.;

тесто слоеное – 500 г.;

яйцо – 1 шт.;

вода – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Растопите на сковороде сливочное масло. Морковь, сельдерей и лук нашинкуйте мелкими кубиками и отправьте жариться на сковороду. Посолите и поперчите по своему вкусу. Перемешайте и жарьте 3-5 минут. Зубчики чеснока очистите от шелухи и измельчите ножом. Добавьте их в другие ингредиенты, перемешайте и жарьте еще в течение 1 минуты. Добавьте в сковороду муку и перемешайте ингредиенты венчиком. Жарьте еще 1-2 минуты. Влейте жирные сливки и молоко. Активно перемешайте содержимое сковороды венчиком и, помешивая, варите, пока смесь не загустеет – это примерно 3 минуты. Покрошите в сковороду кубики куриного бульона. Тимьян мелко нашинкуйте и добавьте в блюдо. Перемешайте ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу и горох. Предварительно отварную куриную грудку нарежьте средними кубиками, тоже отправьте на сковороду. Влейте бульон, в котором варилась курица. Перемешайте и тушите еще 3 минуты, затем выключите огонь. Слоеное тесто тонко раскатайте и нарежьте полосками. Полоски теста выложите поверх содержимого сковороды в виде плетенки. Смешайте яйцо с водой или молоком и смажьте смесью полоски слоеного теста, чтобы получилась румяная корочка. Отправьте сковороду в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. Дайте пирогу настояться 10 минут и подавайте к столу. Приятного аппетита!

А перед бабушкиными пирожками с картошкой вы точно не устоите. Немного времени — и любимое блюдо готово.