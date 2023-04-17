Обязателен на праздничном столе: яркий салат-торт по бабушкиному рецепту

Простой и очень вкусный салат

Рассказываем о простом и одновременно божественно вкусном салате. Просто как крабовый слойный салат, он больше похож на торт.

Подготовка займет немного времени, зато результат – выше всяких похвал. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Ветчина – 300 гр.

Консервированная кукуруза – 1 банк.

Консервированные шампиньоны – 1 банка.

Красная луковица салатная – 1/2 шт.

Свежий огурец – 1 шт.

Яйца – 4 шт.

Уксус 9% – 2 ст. ложки.

Соль – 1/2 ч. ложки.

Сахар – 1 ч. ложка.

Майонез – по вкусу.

Чеснок – 3 зубчика.

Способ приготовления:

Половину красной салатной луковицы мелко нарезаем. Перекладываем в небольшую глубокую миску, добавляем пол ч. ложки соли, 1 ч. ложку сахара и 2 ст. ложки уксуса 9%. Заливаем все холодной водой, чтобы она покрывала весь лук, перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут. Затем сливаем из лука всю жидкость и оставляем ее на сите – чтобы стекла и обсохла. Ветчину и свежий огурец нарезаем мелким кубиком. Маринованные шампиньоны нарезаем пластинами. Отварные яйца мелко нарезаем. Также нам понадобится консервированная кукуруза. В майонез добавляем три измельченных зубчика чеснока и перемешиваем. Это будет заправка. Можно собирать салат. На тарелку устанавливаем разъемное кольцо. Дно тарелки смазываем майонезом, чтобы первый слой пропитался и сверху, и снизу. Далее выкладываем в таком порядке: ветчина, майонез, маринованный лук, майонез, маринованные грибы, свежий огурец, яйца, майонез и кукуруза.

Салат очень вкусный, все ингредиенты гармонично смешиваются между собой. Майонез можно заменить соусом из консервированной фасоли – будет тоже очень вкусно.