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Обязателен на праздничном столе: яркий салат-торт по бабушкиному рецепту

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Имеет очень эффектный вид на праздничном столе
Имеет очень эффектный вид на праздничном столе. Фото topkulinar.com

Простой и очень вкусный салат

Рассказываем о простом и одновременно божественно вкусном салате. Просто как крабовый слойный салат, он больше похож на торт.

Подготовка займет немного времени, зато результат – выше всяких похвал. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Ветчина – 300 гр.
  • Консервированная кукуруза – 1 банк.
  • Консервированные шампиньоны – 1 банка.
  • Красная луковица салатная – 1/2 шт.
  • Свежий огурец – 1 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Уксус 9% – 2 ст. ложки.
  • Соль – 1/2 ч. ложки.
  • Сахар – 1 ч. ложка.
  • Майонез – по вкусу.
  • Чеснок – 3 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Половину красной салатной луковицы мелко нарезаем. Перекладываем в небольшую глубокую миску, добавляем пол ч. ложки соли, 1 ч. ложку сахара и 2 ст. ложки уксуса 9%. Заливаем все холодной водой, чтобы она покрывала весь лук, перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут. Затем сливаем из лука всю жидкость и оставляем ее на сите – чтобы стекла и обсохла.
  2. Ветчину и свежий огурец нарезаем мелким кубиком. Маринованные шампиньоны нарезаем пластинами. Отварные яйца мелко нарезаем. Также нам понадобится консервированная кукуруза.
  3. В майонез добавляем три измельченных зубчика чеснока и перемешиваем. Это будет заправка.
  4. Можно собирать салат. На тарелку устанавливаем разъемное кольцо. Дно тарелки смазываем майонезом, чтобы первый слой пропитался и сверху, и снизу.
  5. Далее выкладываем в таком порядке: ветчина, майонез, маринованный лук, майонез, маринованные грибы, свежий огурец, яйца, майонез и кукуруза.

Салат очень вкусный, все ингредиенты гармонично смешиваются между собой. Майонез можно заменить соусом из консервированной фасоли – будет тоже очень вкусно.

Теги:
#Рецепт #Салат #Праздничный рецепт