Обязателен на праздничном столе: яркий салат-торт по бабушкиному рецепту
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Простой и очень вкусный салат
Рассказываем о простом и одновременно божественно вкусном салате. Просто как крабовый слойный салат, он больше похож на торт.
Подготовка займет немного времени, зато результат – выше всяких похвал. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Ветчина – 300 гр.
- Консервированная кукуруза – 1 банк.
- Консервированные шампиньоны – 1 банка.
- Красная луковица салатная – 1/2 шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Уксус 9% – 2 ст. ложки.
- Соль – 1/2 ч. ложки.
- Сахар – 1 ч. ложка.
- Майонез – по вкусу.
- Чеснок – 3 зубчика.
Способ приготовления:
- Половину красной салатной луковицы мелко нарезаем. Перекладываем в небольшую глубокую миску, добавляем пол ч. ложки соли, 1 ч. ложку сахара и 2 ст. ложки уксуса 9%. Заливаем все холодной водой, чтобы она покрывала весь лук, перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут. Затем сливаем из лука всю жидкость и оставляем ее на сите – чтобы стекла и обсохла.
- Ветчину и свежий огурец нарезаем мелким кубиком. Маринованные шампиньоны нарезаем пластинами. Отварные яйца мелко нарезаем. Также нам понадобится консервированная кукуруза.
- В майонез добавляем три измельченных зубчика чеснока и перемешиваем. Это будет заправка.
- Можно собирать салат. На тарелку устанавливаем разъемное кольцо. Дно тарелки смазываем майонезом, чтобы первый слой пропитался и сверху, и снизу.
- Далее выкладываем в таком порядке: ветчина, майонез, маринованный лук, майонез, маринованные грибы, свежий огурец, яйца, майонез и кукуруза.
Салат очень вкусный, все ингредиенты гармонично смешиваются между собой. Майонез можно заменить соусом из консервированной фасоли – будет тоже очень вкусно.