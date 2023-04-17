Пирожки за пять минут: простой рецепт вкусных картофельников

И готовятся, и съедаются очень быстро

Нужен срочный завтрак или перекус для семьи? Если воздушные омлеты надоели, попробуйте этот интересный рецепт.

За ним из минимума ингредиентов выходит гора вкусностей. Рецептом поделились на портале "Новости Ю".

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт

яйцо – 1 шт

соль и перец по вкусу

мука – 250 -300 г

зелень

твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

Отвариваем 5-6 картофелин. Готовим пюре. Когда остынет, добавляем яйцо, укроп и муку. Хорошо размешиваем то однородности. Оставляем на 5 минут постоять. В это время раздельно натираем твердый сыр. Тесто делим на 2 части. Каждый кусочек раскатываем в круглый и тонкий пласт. Один пласт делим на 8 частей. Выкладываем творожную начинку посередине. Сверху выкладываем второй пласт теста, чтобы он покрывал начинку. Вырезаем эти 8 кусочков. Обжариваем картофельные треугольники на сковороде с большим количеством растительного масла. Цель – золотистая корочка.

Такие картофельники получаются очень ароматными. Сыр внутри с каждым укусом тянется. Кстати, твердый сыр к блюду можно приготовить своими силами.