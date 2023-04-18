Лучшее, что может быть к пиву: быстрый рецепт чесночных гренок
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Хрустите с удовольствием
Гренки с чесноком и сыром – это универсальный вариант хорошей закуски, которую можно подавать на праздничный стол, а также вкусного быстрого перекуса. Готовится такая закуска быстро и не требует особых усилий.
Простое блюдо по рецепту Food.vesti.ua получается пикантным, пряным и оригинальным, поэтому пользуется такой популярностью. Гренки с чесноком и сыром обязательно привлекут внимание даже самых капризных гурманов, ведь они яркие и аппетитные с виду и имеют невероятный аромат.
Как приготовить гренки с сыром и чесноком
Ингредиенты:
- багет, изрезанный на ломтики;
- 1/4 (одна четверть) стакана оливкового масла;
- 3/4 (три четверти) стакана мелко тертого сыра Пекорино;
- 5 мелко порезанных зубчиков чеснока;
- 14 ч. л. соли и перца;
- 2 ст. л. мелко нарезанной петрушки.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°С, противень поставьте на среднюю позицию.
- Выложите ломтики хлеба в 1 слой на большой противень и каждый ломтик полейте немного оливковым маслом.
- В небольшой миске смешайте оставшееся оливковое масло с сыром, чесноком, солью и перцем. На каждый ломтик багета положите примерно по 1 чайной ложке полученной творожной смеси.
- Выпекайте от 6 до 8 минут, пока начинка не начнет таять. В конце украсьте гренки сверху петрушкой и солью по своему вкусу. Подавайте блюдо теплым.
К пиву также отлично подойдет картофель-пай. Закуска не требует особых усилий — для нее необходимо всего три ингредиента.