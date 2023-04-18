Укр

Лучшее, что может быть к пиву: быстрый рецепт чесночных гренок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Лучшая закуска к пиву - чесночные гренки с сыром
Лучшая закуска к пиву - чесночные гренки с сыром. Фото recept.ua

Хрустите с удовольствием

Гренки с чесноком и сыром – это универсальный вариант хорошей закуски, которую можно подавать на праздничный стол, а также вкусного быстрого перекуса. Готовится такая закуска быстро и не требует особых усилий.

Простое блюдо по рецепту Food.vesti.ua получается пикантным, пряным и оригинальным, поэтому пользуется такой популярностью. Гренки с чесноком и сыром обязательно привлекут внимание даже самых капризных гурманов, ведь они яркие и аппетитные с виду и имеют невероятный аромат.

Как приготовить гренки с сыром и чесноком

Ингредиенты:

  • багет, изрезанный на ломтики;
  • 1/4 (одна четверть) стакана оливкового масла;
  • 3/4 (три четверти) стакана мелко тертого сыра Пекорино;
  • 5 мелко порезанных зубчиков чеснока;
  • 14 ч. л. соли и перца;
  • 2 ст. л. мелко нарезанной петрушки.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180°С, противень поставьте на среднюю позицию.
  2. Выложите ломтики хлеба в 1 слой на большой противень и каждый ломтик полейте немного оливковым маслом.
  3. В небольшой миске смешайте оставшееся оливковое масло с сыром, чесноком, солью и перцем. На каждый ломтик багета положите примерно по 1 чайной ложке полученной творожной смеси.
  4. Выпекайте от 6 до 8 минут, пока начинка не начнет таять. В конце украсьте гренки сверху петрушкой и солью по своему вкусу. Подавайте блюдо теплым.

К пиву также отлично подойдет картофель-пай. Закуска не требует особых усилий — для нее необходимо всего три ингредиента.

Теги:
#Рецепт #Чеснок #Закуска #Гренки