Лучшее, что может быть к пиву: быстрый рецепт чесночных гренок

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Гренки с чесноком и сыром – это универсальный вариант хорошей закуски, которую можно подавать на праздничный стол, а также вкусного быстрого перекуса. Готовится такая закуска быстро и не требует особых усилий.

Простое блюдо по рецепту Food.vesti.ua получается пикантным, пряным и оригинальным, поэтому пользуется такой популярностью. Гренки с чесноком и сыром обязательно привлекут внимание даже самых капризных гурманов, ведь они яркие и аппетитные с виду и имеют невероятный аромат.

Как приготовить гренки с сыром и чесноком

Ингредиенты:

багет, изрезанный на ломтики;

1/4 (одна четверть) стакана оливкового масла;

3/4 (три четверти) стакана мелко тертого сыра Пекорино;

5 мелко порезанных зубчиков чеснока;

14 ч. л. соли и перца;

2 ст. л. мелко нарезанной петрушки.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°С, противень поставьте на среднюю позицию. Выложите ломтики хлеба в 1 слой на большой противень и каждый ломтик полейте немного оливковым маслом. В небольшой миске смешайте оставшееся оливковое масло с сыром, чесноком, солью и перцем. На каждый ломтик багета положите примерно по 1 чайной ложке полученной творожной смеси. Выпекайте от 6 до 8 минут, пока начинка не начнет таять. В конце украсьте гренки сверху петрушкой и солью по своему вкусу. Подавайте блюдо теплым.

К пиву также отлично подойдет картофель-пай. Закуска не требует особых усилий — для нее необходимо всего три ингредиента.