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Бюджетный паштет на скорую руку: бутерброды разлетятся за секунду

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающий грибной паштет
Потрясающий грибной паштет. Фото prostoway

Вкусно — пальчики оближете

Грибной паштет – одна из самых популярных закусок к столу. Ее можно смело намазывать на хлеб или брускетты, добавлять в блины или просо есть ложкой. Такое сытное блюдо готовится недолго и точно завоюет сердца вашей семьи.

Для приготовления паштета по рецепту РrostoWay можно использовать любые грибы — хоть лесные, хоть магазинные шампиньоны или вешенки. С разными грибами у паштета будет разный вкус и так вы будете каждый раз удивлять близких.

Как приготовить грибной паштет

Ингредиенты:

  • грибы — 400 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • черный перец горошком – ¼ ч.л.;
  • красный молотый перец — ¼ ч.л.;
  • сушеный чеснок — ¼ ч.л.;
  • лук – 1 шт.;
  • оливковое масло – 2 ст.л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь измельчите. Обжарьте на растительном масле до полуготовности моркови. Добавьте грибы и жарьте, пока не улетучится вся влага от грибов.
  2. Для приятной стрижки блюда подготовьте специи: растолките в ступке перцы, соль и сушеный чеснок.
  3. Специи и грибы с овощами размельчите в паштет. Подавайте с тостами, крекерами и любимым хлебом.

К такому грибному паштету отлично подойдут чесночные пампушки. Только будьте осторожны — такое блюдо съедят очень быстро.

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