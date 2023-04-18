Бюджетный паштет на скорую руку: бутерброды разлетятся за секунду
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Вкусно — пальчики оближете
Грибной паштет – одна из самых популярных закусок к столу. Ее можно смело намазывать на хлеб или брускетты, добавлять в блины или просо есть ложкой. Такое сытное блюдо готовится недолго и точно завоюет сердца вашей семьи.
Для приготовления паштета по рецепту РrostoWay можно использовать любые грибы — хоть лесные, хоть магазинные шампиньоны или вешенки. С разными грибами у паштета будет разный вкус и так вы будете каждый раз удивлять близких.
Как приготовить грибной паштет
Ингредиенты:
- грибы — 400 г;
- морковь — 1 шт.;
- черный перец горошком – ¼ ч.л.;
- красный молотый перец — ¼ ч.л.;
- сушеный чеснок — ¼ ч.л.;
- лук – 1 шт.;
- оливковое масло – 2 ст.л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук и морковь измельчите. Обжарьте на растительном масле до полуготовности моркови. Добавьте грибы и жарьте, пока не улетучится вся влага от грибов.
- Для приятной стрижки блюда подготовьте специи: растолките в ступке перцы, соль и сушеный чеснок.
- Специи и грибы с овощами размельчите в паштет. Подавайте с тостами, крекерами и любимым хлебом.
К такому грибному паштету отлично подойдут чесночные пампушки. Только будьте осторожны — такое блюдо съедят очень быстро.