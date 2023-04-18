Бюджетный паштет на скорую руку: бутерброды разлетятся за секунду

Вкусно — пальчики оближете

Грибной паштет – одна из самых популярных закусок к столу. Ее можно смело намазывать на хлеб или брускетты, добавлять в блины или просо есть ложкой. Такое сытное блюдо готовится недолго и точно завоюет сердца вашей семьи.

Для приготовления паштета по рецепту РrostoWay можно использовать любые грибы — хоть лесные, хоть магазинные шампиньоны или вешенки. С разными грибами у паштета будет разный вкус и так вы будете каждый раз удивлять близких.

Как приготовить грибной паштет

Ингредиенты:

грибы — 400 г;

морковь — 1 шт.;

черный перец горошком – ¼ ч.л.;

красный молотый перец — ¼ ч.л.;

сушеный чеснок — ¼ ч.л.;

лук – 1 шт.;

оливковое масло – 2 ст.л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук и морковь измельчите. Обжарьте на растительном масле до полуготовности моркови. Добавьте грибы и жарьте, пока не улетучится вся влага от грибов. Для приятной стрижки блюда подготовьте специи: растолките в ступке перцы, соль и сушеный чеснок. Специи и грибы с овощами размельчите в паштет. Подавайте с тостами, крекерами и любимым хлебом.

К такому грибному паштету отлично подойдут чесночные пампушки. Только будьте осторожны — такое блюдо съедят очень быстро.