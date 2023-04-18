Не булочки, а золото: рецепт потрясающей выпечки, которую сметут за секунду

Такая выпечка станет любимой у ваших детей

Вкусные булочки все любят с детства. Сегодня попробуем приготовить невероятно мягкие и ароматные булочки с ягодной начинкой и нежным кремом.

"Рецепты салатов" рассказывают, что в качестве начинки булочек можно использовать любые свежие или замороженные ягоды: смородину, чернику, малину, клубнику или смесь этих ингредиентов. Количество сахара для начинки можно регулировать по своему вкусу, а творожную массу можно заменить пастообразным творогом или жирной сметаной. В любом случае выпечка получается невероятно нежной и аппетитной.

Как приготовить булочки с ягодной начинкой

Ингредиенты:

молоко — 150 мл;

яйцо куриное — 2 шт.;

мука — 470 г;

сливочное масло — 60 г;

сахар — 80 г;

сухие дрожжи — 7 г;

соль — 2 г;

ванилин — 2 г;

ягоды — 350 г;

сахар для начинки — 100 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

вода — 40 мл;

творожная масса — 150 г;

сливочное масло для творожной части — 40 г;

сахарная пудра — 50 г.

Способ приготовления:

В глубокой посуде соедините теплое молоко, сахар, дрожжи и ванилин. Перемешайте ингредиенты венчиком до однородной консистенции. В полученную массу добавьте куриные яйца, размягченное сливочное масло и соль, перемешайте до однородного состояния. В несколько приемов введите в тесто просеянную пшеничную муку, каждый раз перемешивая до однородности. У вас должно получиться эластичное и однородное тесто, которое не прилипает к рукам. Накройте посуду с тестом пищевой пленкой или сухим полотенцем, оставьте в теплом месте на 1 час. Приготовьте начинку для булочек. Смешайте ягоды и сахарный песок. Помешивая, доведите смесь до кипения. В отдельной посуде смешайте кукурузный крахмал с холодной водой. Добавьте полученную смесь к ягодам, перемешайте. Проварите ягоды на медленном огне в течение 1 минуты, затем снимите с огня и остудите до комнатной температуры. Готовое тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Поверх теста равномерно распределите ягодную начинку. Сверните заготовку в рулет. Разрежьте рулет на порционные кусочки. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте булочки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут до золотистого оттенка. Для приготовления крема смешайте все ингредиенты, взбейте с помощью миксера до однородной гладкой массы Равномерно распределите крем поверх каждого изделия.

Нежные и мягкие булочки с ароматной ягодной начинкой подавайте с любимым чаем или вкусным кофе.