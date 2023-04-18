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Не булочки, а золото: рецепт потрясающей выпечки, которую сметут за секунду

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие булочки с маком у вас будут просить снова и снова
Такие булочки с маком у вас будут просить снова и снова

Такая выпечка станет любимой у ваших детей

Вкусные булочки все любят с детства. Сегодня попробуем приготовить невероятно мягкие и ароматные булочки с ягодной начинкой и нежным кремом.

"Рецепты салатов" рассказывают, что в качестве начинки булочек можно использовать любые свежие или замороженные ягоды: смородину, чернику, малину, клубнику или смесь этих ингредиентов. Количество сахара для начинки можно регулировать по своему вкусу, а творожную массу можно заменить пастообразным творогом или жирной сметаной. В любом случае выпечка получается невероятно нежной и аппетитной.

Как приготовить булочки с ягодной начинкой

Ингредиенты:

  • молоко — 150 мл;
  • яйцо куриное — 2 шт.;
  • мука — 470 г;
  • сливочное масло — 60 г;
  • сахар — 80 г;
  • сухие дрожжи — 7 г;
  • соль — 2 г;
  • ванилин — 2 г;
  • ягоды — 350 г;
  • сахар для начинки — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • вода — 40 мл;
  • творожная масса — 150 г;
  • сливочное масло для творожной части — 40 г;
  • сахарная пудра — 50 г.

Способ приготовления:

  1. В глубокой посуде соедините теплое молоко, сахар, дрожжи и ванилин. Перемешайте ингредиенты венчиком до однородной консистенции.
  2. В полученную массу добавьте куриные яйца, размягченное сливочное масло и соль, перемешайте до однородного состояния. В несколько приемов введите в тесто просеянную пшеничную муку, каждый раз перемешивая до однородности. У вас должно получиться эластичное и однородное тесто, которое не прилипает к рукам. Накройте посуду с тестом пищевой пленкой или сухим полотенцем, оставьте в теплом месте на 1 час.
  3. Приготовьте начинку для булочек. Смешайте ягоды и сахарный песок. Помешивая, доведите смесь до кипения.
  4. В отдельной посуде смешайте кукурузный крахмал с холодной водой. Добавьте полученную смесь к ягодам, перемешайте. Проварите ягоды на медленном огне в течение 1 минуты, затем снимите с огня и остудите до комнатной температуры.
  5. Готовое тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Поверх теста равномерно распределите ягодную начинку.
  6. Сверните заготовку в рулет. Разрежьте рулет на порционные кусочки. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  7. Выпекайте булочки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут до золотистого оттенка.
  8. Для приготовления крема смешайте все ингредиенты, взбейте с помощью миксера до однородной гладкой массы
  9. Равномерно распределите крем поверх каждого изделия.

Нежные и мягкие булочки с ароматной ягодной начинкой подавайте с любимым чаем или вкусным кофе.

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