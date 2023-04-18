Не булочки, а золото: рецепт потрясающей выпечки, которую сметут за секунду
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Такая выпечка станет любимой у ваших детей
Вкусные булочки все любят с детства. Сегодня попробуем приготовить невероятно мягкие и ароматные булочки с ягодной начинкой и нежным кремом.
"Рецепты салатов" рассказывают, что в качестве начинки булочек можно использовать любые свежие или замороженные ягоды: смородину, чернику, малину, клубнику или смесь этих ингредиентов. Количество сахара для начинки можно регулировать по своему вкусу, а творожную массу можно заменить пастообразным творогом или жирной сметаной. В любом случае выпечка получается невероятно нежной и аппетитной.
Как приготовить булочки с ягодной начинкой
Ингредиенты:
- молоко — 150 мл;
- яйцо куриное — 2 шт.;
- мука — 470 г;
- сливочное масло — 60 г;
- сахар — 80 г;
- сухие дрожжи — 7 г;
- соль — 2 г;
- ванилин — 2 г;
- ягоды — 350 г;
- сахар для начинки — 100 г;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- вода — 40 мл;
- творожная масса — 150 г;
- сливочное масло для творожной части — 40 г;
- сахарная пудра — 50 г.
Способ приготовления:
- В глубокой посуде соедините теплое молоко, сахар, дрожжи и ванилин. Перемешайте ингредиенты венчиком до однородной консистенции.
- В полученную массу добавьте куриные яйца, размягченное сливочное масло и соль, перемешайте до однородного состояния. В несколько приемов введите в тесто просеянную пшеничную муку, каждый раз перемешивая до однородности. У вас должно получиться эластичное и однородное тесто, которое не прилипает к рукам. Накройте посуду с тестом пищевой пленкой или сухим полотенцем, оставьте в теплом месте на 1 час.
- Приготовьте начинку для булочек. Смешайте ягоды и сахарный песок. Помешивая, доведите смесь до кипения.
- В отдельной посуде смешайте кукурузный крахмал с холодной водой. Добавьте полученную смесь к ягодам, перемешайте. Проварите ягоды на медленном огне в течение 1 минуты, затем снимите с огня и остудите до комнатной температуры.
- Готовое тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 5 мм. Поверх теста равномерно распределите ягодную начинку.
- Сверните заготовку в рулет. Разрежьте рулет на порционные кусочки. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте булочки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут до золотистого оттенка.
- Для приготовления крема смешайте все ингредиенты, взбейте с помощью миксера до однородной гладкой массы
- Равномерно распределите крем поверх каждого изделия.
Нежные и мягкие булочки с ароматной ягодной начинкой подавайте с любимым чаем или вкусным кофе.