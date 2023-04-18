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Невозможно оторваться: любимый песочный пирог "Минутка" по бабушкиному рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимый с детства песочный пирог
Любимый с детства песочный пирог. Фото cesmak.info

Чтобы испечь пирог нужна всего минутка, а чтобы съесть его и того меньше

Сегодня мы приготовим такой знакомый и любимый с детства бабушкин песочный пирог с вареньем. Ни один сладкоежка не устоит перед этим угощением, а времени на его изготовление уходит совсем немного. Такое лакомство можно приготовить и на праздничный стол, и для простого семейного чаепития.

С приготовлением пирога справится даже начинающий кулинар, да и продукты для него используются самые доступные. А для начинки по рецепту "Мета" можно использовать любое варенье или повидло, которое есть у вас дома.

Как приготовить песочный пирог "Минутка"

Ингредиенты:

  • сахар-песок – 1 стакан;
  • пшеничная мука – 2 стакана;
  • сливочное масло – 200 г;
  • варенье из крыжовника – 500 г;
  • сода пищевая – 0,5 ч. л.;
  • ванилин – по вкусу;
  • яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. В глубокую емкость просейте муку.
  2. Нарежьте сливочное масло и добавьте в муку.
  3. В ту же емкость добавьте яйцо и остальные ингредиенты, кроме варенья.
  4. Замешайте тесто, пока оно не станет похожим на пластилин.
  5. Разделите тесто на две части, одну отправьте в морозилку, а вторую распределите по форме. Не забудьте сделать из теста бортики.
  6. Сверху выложите варенье и распределите.
  7. Доставьте тесто из морозилки и натрите его на крупной терке. Этой массой посыпьте будущий пирог.
  8. Отправьте запекаться пирог в разогретую до 180-200 градусов духовку на 25 минут.

Подавать пирог можно с любимым чаем или вкуснейшим кофе.

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