Невозможно оторваться: любимый песочный пирог "Минутка" по бабушкиному рецепту

Чтобы испечь пирог нужна всего минутка, а чтобы съесть его и того меньше

Сегодня мы приготовим такой знакомый и любимый с детства бабушкин песочный пирог с вареньем. Ни один сладкоежка не устоит перед этим угощением, а времени на его изготовление уходит совсем немного. Такое лакомство можно приготовить и на праздничный стол, и для простого семейного чаепития.

С приготовлением пирога справится даже начинающий кулинар, да и продукты для него используются самые доступные. А для начинки по рецепту "Мета" можно использовать любое варенье или повидло, которое есть у вас дома.

Как приготовить песочный пирог "Минутка"

Ингредиенты:

сахар-песок – 1 стакан;

пшеничная мука – 2 стакана;

сливочное масло – 200 г;

варенье из крыжовника – 500 г;

сода пищевая – 0,5 ч. л.;

ванилин – по вкусу;

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

В глубокую емкость просейте муку. Нарежьте сливочное масло и добавьте в муку. В ту же емкость добавьте яйцо и остальные ингредиенты, кроме варенья. Замешайте тесто, пока оно не станет похожим на пластилин. Разделите тесто на две части, одну отправьте в морозилку, а вторую распределите по форме. Не забудьте сделать из теста бортики. Сверху выложите варенье и распределите. Доставьте тесто из морозилки и натрите его на крупной терке. Этой массой посыпьте будущий пирог. Отправьте запекаться пирог в разогретую до 180-200 градусов духовку на 25 минут.

Подавать пирог можно с любимым чаем или вкуснейшим кофе.