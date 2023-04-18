Невозможно оторваться: любимый песочный пирог "Минутка" по бабушкиному рецепту
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Чтобы испечь пирог нужна всего минутка, а чтобы съесть его и того меньше
Сегодня мы приготовим такой знакомый и любимый с детства бабушкин песочный пирог с вареньем. Ни один сладкоежка не устоит перед этим угощением, а времени на его изготовление уходит совсем немного. Такое лакомство можно приготовить и на праздничный стол, и для простого семейного чаепития.
С приготовлением пирога справится даже начинающий кулинар, да и продукты для него используются самые доступные. А для начинки по рецепту "Мета" можно использовать любое варенье или повидло, которое есть у вас дома.
Как приготовить песочный пирог "Минутка"
Ингредиенты:
- сахар-песок – 1 стакан;
- пшеничная мука – 2 стакана;
- сливочное масло – 200 г;
- варенье из крыжовника – 500 г;
- сода пищевая – 0,5 ч. л.;
- ванилин – по вкусу;
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
- В глубокую емкость просейте муку.
- Нарежьте сливочное масло и добавьте в муку.
- В ту же емкость добавьте яйцо и остальные ингредиенты, кроме варенья.
- Замешайте тесто, пока оно не станет похожим на пластилин.
- Разделите тесто на две части, одну отправьте в морозилку, а вторую распределите по форме. Не забудьте сделать из теста бортики.
- Сверху выложите варенье и распределите.
- Доставьте тесто из морозилки и натрите его на крупной терке. Этой массой посыпьте будущий пирог.
- Отправьте запекаться пирог в разогретую до 180-200 градусов духовку на 25 минут.
Подавать пирог можно с любимым чаем или вкуснейшим кофе.