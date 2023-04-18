Вкусный и бюджетный обед за полчаса: рецепт потрясающего картофельного крем-супа с луком

Полчаса — и потрясающее блюдо готово!

Картофельный крем-суп с луком — это полезное и бюджетное первое блюдо, отличный вариант классического лукового супа со специями и пармезаном. Добавление картофеля смягчит вкус лука и загустит суп, поэтому он станет более бархатистым и сливочным.

По совету Shuba в супе можно использовать красный или белый лук в зависимости от вкусовых предпочтений, а вместо овощного бульона можно использовать куриный — это сделает блюдо более сытным. Для аромата можете добавить несколько листьев шалфея или майорана.

Как приготовить картофельный крем-суп с луком

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 1 кг;

лук репчатый — 4 шт.;

масло сливочное — 100 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.

овощной бульон — 1 л

пармезан тертый — 30 г;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку помойте, почистите и нарежьте кубиками. Лук очистите и нашинкуйте. В сковороде растопите сливочное масло, положите лук и обжарьте его до прозрачности. Добавьте чеснок, нарезанный кубиками картофель и готовьте на медленном огне около 5 минут, помешивая деревянной ложкой. Добавьте овощной бульон, доведите до кипения и варите, пока картофель не станет мягким, около 10 минут. Выключите огонь и измельчите ингредиенты погружным блендером. Поставьте суп на огонь еще на несколько минут, чтобы немного уварить. Посыпьте солью, перцем и тертым пармезаном. Когда суп будет готов, разлейте его по тарелкам и подавайте с поджаренными гренками.

Можете подавать картофельный крем-суп с луком с чесночными гренками.