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Вкусный и бюджетный обед за полчаса: рецепт потрясающего картофельного крем-супа с луком

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Луковый суп - потрясающее блюдо для прохладных весенних дней
Луковый суп - потрясающее блюдо для прохладных весенних дней. Фото shuba.life

Полчаса — и потрясающее блюдо готово!

Картофельный крем-суп с луком — это полезное и бюджетное первое блюдо, отличный вариант классического лукового супа со специями и пармезаном. Добавление картофеля смягчит вкус лука и загустит суп, поэтому он станет более бархатистым и сливочным.

По совету Shuba в супе можно использовать красный или белый лук в зависимости от вкусовых предпочтений, а вместо овощного бульона можно использовать куриный — это сделает блюдо более сытным. Для аромата можете добавить несколько листьев шалфея или майорана.

Как приготовить картофельный крем-суп с луком

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель — 1 кг;
  • лук репчатый — 4 шт.;
  • масло сливочное — 100 г;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.
  • овощной бульон — 1 л
  • пармезан тертый — 30 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картошку помойте, почистите и нарежьте кубиками. Лук очистите и нашинкуйте.
  2. В сковороде растопите сливочное масло, положите лук и обжарьте его до прозрачности. Добавьте чеснок, нарезанный кубиками картофель и готовьте на медленном огне около 5 минут, помешивая деревянной ложкой.
  3. Добавьте овощной бульон, доведите до кипения и варите, пока картофель не станет мягким, около 10 минут. Выключите огонь и измельчите ингредиенты погружным блендером.
  4. Поставьте суп на огонь еще на несколько минут, чтобы немного уварить. Посыпьте солью, перцем и тертым пармезаном. Когда суп будет готов, разлейте его по тарелкам и подавайте с поджаренными гренками.

Можете подавать картофельный крем-суп с луком с чесночными гренками.

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