Вкусный и бюджетный обед за полчаса: рецепт потрясающего картофельного крем-супа с луком
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Полчаса — и потрясающее блюдо готово!
Картофельный крем-суп с луком — это полезное и бюджетное первое блюдо, отличный вариант классического лукового супа со специями и пармезаном. Добавление картофеля смягчит вкус лука и загустит суп, поэтому он станет более бархатистым и сливочным.
По совету Shuba в супе можно использовать красный или белый лук в зависимости от вкусовых предпочтений, а вместо овощного бульона можно использовать куриный — это сделает блюдо более сытным. Для аромата можете добавить несколько листьев шалфея или майорана.
Как приготовить картофельный крем-суп с луком
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 1 кг;
- лук репчатый — 4 шт.;
- масло сливочное — 100 г;
- чеснок, зубчики — 1 шт.
- овощной бульон — 1 л
- пармезан тертый — 30 г;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку помойте, почистите и нарежьте кубиками. Лук очистите и нашинкуйте.
- В сковороде растопите сливочное масло, положите лук и обжарьте его до прозрачности. Добавьте чеснок, нарезанный кубиками картофель и готовьте на медленном огне около 5 минут, помешивая деревянной ложкой.
- Добавьте овощной бульон, доведите до кипения и варите, пока картофель не станет мягким, около 10 минут. Выключите огонь и измельчите ингредиенты погружным блендером.
- Поставьте суп на огонь еще на несколько минут, чтобы немного уварить. Посыпьте солью, перцем и тертым пармезаном. Когда суп будет готов, разлейте его по тарелкам и подавайте с поджаренными гренками.
Можете подавать картофельный крем-суп с луком с чесночными гренками.